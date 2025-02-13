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Posted 13 февраля, 08:10

Published 13 февраля, 08:10

Modified 13 февраля, 08:58

Updated 13 февраля, 08:58

Мост на американский манер в Соликамске местные жители назвали колхозом

Мост на американский манер в Соликамске местные жители назвали колхозом

13 февраля 2025, 08:10
Фото: скриншот с видео Степана Тимофеева.
Жители Соликамска остались недовольны подсветкой моста Влюбленных

Жители Соликамска раскритиковали обновленный пешеходный мост. Люди активно обсуждают архитектурное новшество в соцсетях и недоумевают по поводу расходов на эти цели.

Автор поста Степан Тимофеев обратил внимание на грубые недочеты: «Конечно всё понимаю, но лично мне кажется, что за 57 миллионов федеральных рублей такого „колхоза“ быть не должно. Кабель канал алюминиевый нужен для того, чтобы отводить тепло, выделяемое при нагревании светодиодной ленты и она должна быть к нему приклеена, балки повреждены при монтаже и требуют покраски».

Видео: Степан Тимофеев.

В группе «Мой город Пермь» в ВК конструкции сравнили со «старыми футбольными воротами», также пишут, что теперь закрыта перспектива и плохо просматриваются исторические здания старинного города. Пользователи не видят «ни романтики, ни эстетики» там, где предполагались приятные прогулки и задаются вопросом, куда смотрели местные власти.

Между тем, как пишет издание Непермь со ссылкой на заместителя начальника отдела по туризму и организации культурно-массовых мероприятий управления культуры Викторию Пульянову: «Дизайн моста, спроектированный специалистами компании „Професко“, — это отсылка к визуализации кристаллов соли».

В прошлом году Министерство по туризму Пермского края и администрация Соликамского городского округа подписали соглашение о реализации проекта «Соликамск — соляная столица России», цель которого- повышение общей туристской привлекательности города. В его рамках сейчас обустраивают туристский центр Соликамска. Он должен объединить несколько новых арт-объектов («Воевода», «Портал времени» и «Соляная столица»), несколько объектов культурного наследия («Соборная колокольня», «Церковь Воскресенская», «Троицкий собор») и тот самый мост с художественной подсветкой. Стиль иллюминации напоминает High Trestle Trail Bridge в США. Трасса с таким же декором находится в штате Айова и является туристической достопримечательностью. Весь проект «Соликамск — соляная столица России» обойдется бюджету региона в с 59,7 млн рублей.

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