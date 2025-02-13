Мост на американский манер в Соликамске местные жители назвали колхозом

В прошлом году Министерство по туризму Пермского края и администрация Соликамского городского округа подписали соглашение о реализации проекта «Соликамск — соляная столица России», цель которого- повышение общей туристской привлекательности города. В его рамках сейчас обустраивают туристский центр Соликамска. Он должен объединить несколько новых арт-объектов («Воевода», «Портал времени» и «Соляная столица»), несколько объектов культурного наследия («Соборная колокольня», «Церковь Воскресенская», «Троицкий собор») и тот самый мост с художественной подсветкой. Стиль иллюминации напоминает High Trestle Trail Bridge в США. Трасса с таким же декором находится в штате Айова и является туристической достопримечательностью. Весь проект «Соликамск — соляная столица России» обойдется бюджету региона в с 59,7 млн рублей.