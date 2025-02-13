На КамГЭС готовятся отразить атаку вражеских беспилотников

Завтра, 14 февраля, на КамГЭС пройдут учения по подготовке к атаке дронов. Об этом сообщила Единая диспетчерская служба. Сотрудники будут использовать громкоговорители и сирены. Жителей Орджоникидзевского района просят сохранять спокойствие.