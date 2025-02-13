На КамГЭС готовятся отразить атаку вражеских беспилотников

Posted 13 февраля, 07:45
Published 13 февраля, 07:45
Modified 13 февраля, 12:11
Updated 13 февраля, 12:11
Завтра, 14 февраля, на КамГЭС пройдут учения по подготовке к атаке дронов. Об этом сообщила Единая диспетчерская служба. Сотрудники будут использовать громкоговорители и сирены. Жителей Орджоникидзевского района просят сохранять спокойствие.
Напомним, что осенью прошлого года пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС. В тот же период произошел пожар на Конаковской ГРЭС в Твери.
24 января около 12:00 жители разных районов Перми услышали звуки оповещения «Внимание всем!». Сигналы сирен раздавались в течение 2-3 минут, говорят очевидцы. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья сообщили, что это была внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения.