properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 07:45

Published 13 февраля, 07:45

Modified 13 февраля, 12:11

Updated 13 февраля, 12:11

На КамГЭС готовятся отразить атаку вражеских беспилотников

На КамГЭС готовятся отразить атаку вражеских беспилотников

13 февраля 2025, 07:45
Фото: properm.ru.
Будут звучать сирены.

Завтра, 14 февраля, на КамГЭС пройдут учения по подготовке к атаке дронов. Об этом сообщила Единая диспетчерская служба. Сотрудники будут использовать громкоговорители и сирены. Жителей Орджоникидзевского района просят сохранять спокойствие.

Напомним, что осенью прошлого года пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС. В тот же период произошел пожар на Конаковской ГРЭС в Твери.

24 января около 12:00 жители разных районов Перми услышали звуки оповещения «Внимание всем!». Сигналы сирен раздавались в течение 2-3 минут, говорят очевидцы. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Прикамья сообщили, что это была внеплановая комплексная проверка готовности системы оповещения населения.

Читайте также:
В Кунгурском округе мужчина погиб на пожареВ Перми дети бегали по льду Камы, не обращая внимания на опасностьВ Октябрьском округе на пожаре этой ночью травмирована женщина
#Пожар#Спасатели#Дрон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика