Наказание для пермяка, избившего артиста театра во «Вкусно и точка», осталось в силе

Posted 13 февраля, 05:41
Published 13 февраля, 05:41
Modified 13 февраля, 07:19
Updated 13 февраля, 07:19
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда в отношении пермяка, который в июле прошлого года избил артиста Театра оперы и балета. Об этом сообщает ведомство.
Напомним, прошлым летом пьяный молодой человек набросился на посетителя кафе «Вкусно — и точка» около ЦУМа. Жертвой хулигана оказался сотрудник Пермской оперы Евгений Громов. Нападавший сильно избил потерпевшего и сломал его велосипед, причинив ущерб на сумму около 15 тыс. рублей. После нападения врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга и травму глаза.
В ноябре Ленинский районный суд признал нападавшего виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия к гражданам). Теперь хулиган обязан отработать 400 часов и выплатить потерпевшему 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.