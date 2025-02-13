Наказание для пермяка, избившего артиста театра во «Вкусно и точка», осталось в силе

Напомним, прошлым летом пьяный молодой человек набросился на посетителя кафе «Вкусно — и точка» около ЦУМа. Жертвой хулигана оказался сотрудник Пермской оперы Евгений Громов. Нападавший сильно избил потерпевшего и сломал его велосипед, причинив ущерб на сумму около 15 тыс. рублей. После нападения врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга и травму глаза.