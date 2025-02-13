Новая школа на 1000 мест появится в Индустриальном районе

Posted 13 февраля, 11:13
Published 13 февраля, 11:13
Modified 13 февраля, 11:15
Updated 13 февраля, 11:15
Администрация Перми выдала разрешение на строительство нового 4-этажного корпуса лицея №3 им. В. А. Штэфана по адресу ул. Архитектора Свиязева, 15, — сообщает пресс-служба мэрии. Здание вместит 1050 учеников одновременно. Подрядчиком выступит строительная компания ООО «Кинетика».
Проект предусматривает, помимо основных учебных помещений, мастерские, большой актовый зал на 372 человека с актерскими и подсобными помещениями для декораций и музыкальных инструментов. Также запланированы коворкинг, библиотека, два спортзала, медпункт и столовая вместимостью 525 человек.
Планируется оборудовать спортплощадку с дорожкой для лыж, бега и велосипедов. Хранить спортивный инвентарь школьники смогут в специальном бытовом помещении на территории двора. Появятся площадки для активных игр и мероприятий и зоны отдыха. Завершение стройки и открытие школы обещают в 2026 году.
Новый корпус лицея строится в рамках муниципальной программы «Доступное и качественное образование». Это инвестиционный проект управления капитального строительства администрации Перми.
Сейчас ООО «Кинетика» строит школу на Уральской, 110. Новое здание повторит облик памятника архитектуры, снесенного на территории прежде. Также администрация Перми подписала с подрядчиками контракт на строительство школы по улицам Попова-Пушкина-Луначарского.