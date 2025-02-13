Новая школа на 1000 мест появится в Индустриальном районе

Планируется оборудовать спортплощадку с дорожкой для лыж, бега и велосипедов. Хранить спортивный инвентарь школьники смогут в специальном бытовом помещении на территории двора. Появятся площадки для активных игр и мероприятий и зоны отдыха. Завершение стройки и открытие школы обещают в 2026 году.