Новые температурные рекорды. Какая погода будет в Прикамье на выходных

Posted 13 февраля, 03:21
Published 13 февраля, 03:21
Modified 13 февраля, 03:25
Updated 13 февраля, 03:25
Сегодня в Прикамье ожидаются снегопады. Как сообщает профессор ПГНИУ Андрей Шихов, неделя будет умеренно морозной, начиная с 12 февраля ожидаются также снегопады, в основном слабые. Температура воздуха в среднем выше нормы на 1-3°С. В конце недели начнется арктическое вторжение, которое пока в основном затронет северные районы Пермского края.
В южной части края и в Перми этот день ожидается самым теплым на неделе — ночью -5…-10°С и днем -2…-5°С. По северу к вечеру возможно похолодание до -15°С. В течение суток по краю небольшой снег, но возможны и прояснения.
В пятницу над Центральными районами Европейской территории России на холодном фронте сформируется циклон, который будет смещаться с запада на восток и задержит вторжение холода в Пермский край, но усилит его в более западных районах. В Прикамье будет формироваться температурный контраст между северными районами и остальной территорией. На севере ночью похолодает до -18…-23°С и днем не выше -10°С, на юге и в центральных районах в течение суток -5…-10°, днем начнется небольшой снег, ветер будет слабым.
Похожий характер погоды предварительно ожидается и в субботу, в Пермском крае под влиянием заполняющегося циклона холодать будет постепенно, при облачной погоде с небольшим или умеренным снегом. В течение суток ожидается -8…-13°С, на севере возможно до -18°С. В воскресенье предварительно станет еще немного холоднее, в ночные часы -13…-18°С и днем -8…-13°С и также возможен снег.
В среду, 11 февраля, на фоне сохранения по высотам очень теплой воздушной массы, малооблачной погоды и разрушения инверсии в Зауралье снова отмечена серия выдающихся температурных рекордов, сообщает канал «Опасные природные явления Пермского края».
На многих метеостанциях воздух прогревался до +4…+6˚С, что на уровне рекордов всей первой половины февраля или даже выше их. Теплее всего было в Ирбите в Свердловской области +6,3 ˚ и в Аргаяше в Челябинской области +6,1˚. С учетом теплой ночи, отклонение температуры от нормы снова приблизилось здесь к 20 градусам.
На фоне этих впечатляющих рекордов в Пермском крае с западной стороны от хребта температурная инверсия — увеличение температуры воздуха с высотой — сохранялась. На юго-западе Прикамья накануне днем было не выше -7…-8˚С, на остальной территории -2…-7˚С, хотя в большинстве районов кроме севера и запада было солнечно.