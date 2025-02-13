Новые температурные рекорды. Какая погода будет в Прикамье на выходных

В южной части края и в Перми этот день ожидается самым теплым на неделе — ночью -5…-10°С и днем -2…-5°С. По северу к вечеру возможно похолодание до -15°С. В течение суток по краю небольшой снег, но возможны и прояснения.



В пятницу над Центральными районами Европейской территории России на холодном фронте сформируется циклон, который будет смещаться с запада на восток и задержит вторжение холода в Пермский край, но усилит его в более западных районах. В Прикамье будет формироваться температурный контраст между северными районами и остальной территорией. На севере ночью похолодает до -18…-23°С и днем не выше -10°С, на юге и в центральных районах в течение суток -5…-10°, днем начнется небольшой снег, ветер будет слабым.



Похожий характер погоды предварительно ожидается и в субботу, в Пермском крае под влиянием заполняющегося циклона холодать будет постепенно, при облачной погоде с небольшим или умеренным снегом. В течение суток ожидается -8…-13°С, на севере возможно до -18°С. В воскресенье предварительно станет еще немного холоднее, в ночные часы -13…-18°С и днем -8…-13°С и также возможен снег.