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Posted 13 февраля, 04:35

Published 13 февраля, 04:35

Modified 13 февраля, 04:37

Updated 13 февраля, 04:37

Пермский «Молот» проиграл «Химику»

Пермский «Молот» проиграл «Химику»

13 февраля 2025, 04:35
Фото: 1MI.
На домашнем льду пермский хоккейный клуб уступил сопернику из Подмосковья.

В матче домашней серии «Молот» проиграл воскресенскому «Химику» в овертайме со счетом 4:3. Об этом сообщает сайт пермского клуба. Пермяки прервали свою победную серию из четырех встреч подряд. Однако наши игроки после пяти домашних игр набрали девять очков из 10 возможных.

«Хорошая была игра, динамичная. Две команды играли в быстрый хоккей. Единственное — мы нахватали удалений, но у меня большой вопрос… играем дома, но об этом не стоит говорить. Влияние некоторых людей на хоккей не должно быть таким. А так, ребята — молодцы», — резюмировал поединок главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

В турнирной таблице молотобойцы занимают восьмую строчку. Следующий матч предстоит сегодня, 13 февраля. На родном льду наши играют с тульским «АКМ». Начало матча в 19:00.

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