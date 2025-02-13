Пермский «Молот» проиграл «Химику»

«Хорошая была игра, динамичная. Две команды играли в быстрый хоккей. Единственное — мы нахватали удалений, но у меня большой вопрос… играем дома, но об этом не стоит говорить. Влияние некоторых людей на хоккей не должно быть таким. А так, ребята — молодцы», — резюмировал поединок главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.