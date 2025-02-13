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Posted 13 февраля, 08:59

Published 13 февраля, 08:59

Modified 13 февраля, 09:01

Updated 13 февраля, 09:01

В Перми заметили сотрудников ФСИН с автоматами

Пермяков напугали автоматчики в маскхалатах в Закамске. Что же случилось?

13 февраля 2025, 08:59
Фото: 1MI.

В Перми заметили сотрудников ФСИН с автоматами

Оказалось, что это сотрудники ФСИН проводят учения.

В соцсетях сегодня утром появились сообщения о том, что пермяки видели у лесного массива в Закамске автоматчиков в белых маскхалатах. В частности, об этом очевидцы пишут в группе «Подслушано Закамск».

«Росгвардия оцепила участок леса, стоят автоматчики в белых масхалатах. Якутская от Красноборской в сторону ленинского кольца», — пишет администратор группы. И тут же спрашивает: «Кто знает, что случилось?»

Как пояснили порталу Properm.ru в краевом управлении ФСИН, сегодня в ведомстве проводятся плановые тактико-специальные учения.

Министерство территориальной безопасности Пермского края, в свою очередь, уточняет что учения проводятся в рамках плановой инспекторской проверки ФСИН России.

«Просим жителей Пермского края сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — подчеркивают в министерстве.

С 3 по 20 февраля в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю пройдет плановая инспекторская проверка ФСИН России, информация об этом опубликована на сайте ведомства. Комиссию возглавляет главный инспектор управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Николай Кучеров.

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#Пермь#Фсин#Проверка
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