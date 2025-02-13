По факту гибели рабочих в шахте «Уралкалия» в Соликамске возбуждено дело

Posted 13 февраля, 08:00
Published 13 февраля, 08:00
Modified 13 февраля, 08:02
Updated 13 февраля, 08:02
В Соликамске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте по указанию руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина.
Дело возбуждено по признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 13 февраля в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы получили смертельные травмы два работника рудника.
По данным краевой трудинспекции, погибшие работали в должности крепильщиков. Инспекция труда и Западно-Уральское управление Ростехнадзора формируют комиссию по расследованию обстоятельств ЧП. «В ходе расследования будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников.
При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил глава инспекции Павел Бахтагареев.