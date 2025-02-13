По факту гибели рабочих в шахте «Уралкалия» в Соликамске возбуждено дело

Дело возбуждено по признаком преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 13 февраля в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы получили смертельные травмы два работника рудника.