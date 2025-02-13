Под Кудымкаром пожарные спасли от огня жильцов и дом

Posted 13 февраля, 10:56
Published 13 февраля, 10:56
Modified 13 февраля, 10:58
Updated 13 февраля, 10:58
Огнеборцы 54 пожарной части Управления ГПС Пермского края спасли жильцов и двухквартирный жилой дом от пожара в селе Белоево под Кудымкаром. Об этом сообщают в краевом минтербезе.
Сообщение о пожаре на ул. Школьной в с. Белоево Кудымкарского муниципального округа диспетчеру ПЧ поступило 12 февраля в 6:30. Сообщили о том, что горит дощаное строение.
К месту пожара выехал дежурный караул в количестве двух единиц техники и пяти человек личного состава. На месте было установлено, что горит дощаной сарай и баня под общей кровлей, а приблизительная площадь пожара составляет 24 квадратных метра.
Пожар ликвидирован в 6:36. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных Управления ГПС Прикамья, от пожара спасен двухквартирный жилой дом, который находился в 10 метрах от непосредственной близости очага пожара, спасено материальных ценностей на сумму около 4 млн. рублей, погибших и пострадавших на пожаре нет.
В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.
В Кунгурском муниципальном округе 12 февраля загорелся жилой дом. Спасатели потушили постройку, однако погиб мужчина. Травмированных нет.