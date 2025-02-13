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Posted 13 февраля, 10:56

Published 13 февраля, 10:56

Modified 13 февраля, 10:58

Updated 13 февраля, 10:58

Под Кудымкаром пожарные спасли людей, дом и имущество на 4 млн рублей

Под Кудымкаром пожарные спасли от огня жильцов и дом

13 февраля 2025, 10:56

Под Кудымкаром пожарные спасли людей, дом и имущество на 4 млн рублей

Пожар в селе Белоево угрожал двухквартирному жилому дому

Огнеборцы 54 пожарной части Управления ГПС Пермского края спасли жильцов и двухквартирный жилой дом от пожара в селе Белоево под Кудымкаром. Об этом сообщают в краевом минтербезе.

Сообщение о пожаре на ул. Школьной в с. Белоево Кудымкарского муниципального округа диспетчеру ПЧ поступило 12 февраля в 6:30. Сообщили о том, что горит дощаное строение.

К месту пожара выехал дежурный караул в количестве двух единиц техники и пяти человек личного состава. На месте было установлено, что горит дощаной сарай и баня под общей кровлей, а приблизительная площадь пожара составляет 24 квадратных метра.

Пожар ликвидирован в 6:36. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных Управления ГПС Прикамья, от пожара спасен двухквартирный жилой дом, который находился в 10 метрах от непосредственной близости очага пожара, спасено материальных ценностей на сумму около 4 млн. рублей, погибших и пострадавших на пожаре нет.

В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

В Кунгурском муниципальном округе 12 февраля загорелся жилой дом. Спасатели потушили постройку, однако погиб мужчина. Травмированных нет.

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#Происшествия#Пожар
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