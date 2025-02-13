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Posted 13 февраля, 12:44

Published 13 февраля, 12:44

Modified 13 февраля, 12:46

Updated 13 февраля, 12:46

Появилось видео с места трагедии в шахте «Уралкалия» в Соликамске

Появилось видео с места трагедии в шахте «Уралкалия» в Соликамске

13 февраля 2025, 12:44
Фото: скриншот с видео краевого СУ СКР.
На двух крепильщиков упал нарост соли во время осмотра ствола.

Следователи опубликовали оперативное видео осмотра места происшествия по факту гибели двух крепильщиков в в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». На рабочих упал нарост соли во время осмотра ствола.

Трагедия произошла в четверг, 13 февраля. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Инспекция труда и Западно-Уральское управление Ростехнадзора формируют комиссию по расследованию обстоятельств ЧП. Мэр Соликамска Александр Русанов обещал помощь родным погибших сотрудников «Уралкалия».

Видео: СУ СКР по Пермскому краю.

Соликамская городская прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.

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