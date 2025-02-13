Появилось видео с места трагедии в шахте «Уралкалия» в Соликамске

Posted 13 февраля, 12:44
Published 13 февраля, 12:44
Modified 13 февраля, 12:46
Updated 13 февраля, 12:46
Следователи опубликовали оперативное видео осмотра места происшествия по факту гибели двух крепильщиков в в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». На рабочих упал нарост соли во время осмотра ствола.
Трагедия произошла в четверг, 13 февраля. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Инспекция труда и Западно-Уральское управление Ростехнадзора формируют комиссию по расследованию обстоятельств ЧП. Мэр Соликамска Александр Русанов обещал помощь родным погибших сотрудников «Уралкалия».
Соликамская городская прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.