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Posted 13 февраля, 13:50

Published 13 февраля, 13:50

Modified 13 февраля, 13:52

Updated 13 февраля, 13:52

Развитие рынка смартфонов в 2024 году: в Перми активно продавались китайские бренды

Развитие рынка смартфонов в 2024 году: в Перми активно продавались китайские бренды

13 февраля 2025, 13:50
Фото: 1MI.
Эксперты «Авито» изучили статистику продаж смартфонов в 2024 году в Перми по отношению к показателям годичной давности. Наиболее востребованными брендами смартфонов по-прежнему являются Apple, Xiaomi, Samsung. Однако лидерами роста продаж за 2024 год стали китайские марки Infinix, TECNO, Google.

Согласно статистике минувшего года, продажи новых смартфонов на «Авито» в Перми стали выше на 69% по отношению к данным 2023 года. Примечательно, что доля их реализации на площадке увеличилась с 19% до 24%: пользователи стали немного чаще покупать на «Авито» именно новые гаджеты.

Apple с долей 66% занимает первое место по объему продаж в Перми. Гаджеты данного бренда в ресейле в среднем покупали за 28 тысяч рублей, а новые — за 76 тысяч рублей. Далее в этом топе продаж располагается Xiaomi — на смартфоны этого бренда пришлось 11% продаж. В среднем их покупали за семь тысяч рублей подержанные и за 24 тысячи рублей новые.

Топ-3 замыкает Samsung с долей 10%. Смартфоны данной марки в прошлом году в среднем продавались за 13 тысяч рублей в ресейле и за 46 тысяч рублей в новом состоянии. Далее в рейтинге высоких продаж располагается realme с показателем 2,5% продаж. В среднем эти смартфоны с рук покупали за восемь тысяч рублей, новые — за 14 тысяч рублей. В пятерку самых продаваемых вошел бренд HONOR с долей 2%. Гаджеты этой марки реализовывались на «Авито» за шесть тысяч рублей в ресейле и за 21 тысячу рублей в новом состоянии.

Павел Комаров, возглавляющий бизнес-направление «Электроника и бытовая техника» в «Авито», назвал две основные тенденции минувшего года. Речь идет о росте доли новых устройств на платформе и популярности китайских брендов, которые все больше завоевывают интерес российских потребителей. На фоне этого стоит подчеркнуть, что купля-продажа гаджетов с рук набирает обороты, что демонстрируется востребованностью такого предложенного платформой инструмента, как выкуп смартфонов партнерами «Авито» у частных продавцов: статистика за прошедшие 12 месяцев показывает, что количество таких сделок стало выше в шесть раз.

Наибольший рост продаж показали китайские бренды — например, темпы реализации смартфонов Infinix увеличились в 3,5 раза. В ресейле их в среднем покупали за семь тысяч рублей, новые — за 10 тысяч рублей. Далее идет бренд TECNO с внушительным скачком продаж на 86%. Средняя стоимость таких смартфонов с рук равнялась шести тысячам рублей, новые в среднем стоили 11 тысяч рублей. Помимо этого, в тройке лидеров оказались гаджеты от Google, показавшие рост на 42%. В среднем их покупали за 22 тысячи рублей в подержанном состоянии, а новые — за 49 тысяч рублей. Также в топ-5 расположились Apple и realme с зафиксированным ростом реализации на 9% и 3% соответственно.

Дороже всего смартфоны в ушедшем году продавались в Москве (39 тысяч рублей), Симферополе (38 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (37 тысяч рублей). Напротив, максимально доступные цены эксперты обнаружили в Смоленске (25 тысяч рублей), Архангельске (22 тысячи рублей), Карелии (21 тысяча рублей).

Рекордсменом за 2024 год по росту продаж новых смартфонов является Калининград — по отношению к 2023 году число купленных гаджетов возросло вдвое. На 69% стали выше продажи в Магнитогорске и Перми, на 61% — в Красноярске, на 53% — в Екатеринбурге.

Платформа масштабирует и модернизирует опции по выкупу смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года. К настоящему времени такая возможность уже предоставлена пользователям более чем в 100 городах России. Партнеры «Авито» в таком случае приобретают б/у гаджеты, которые после предпродажной подготовки готовы к реализации.

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