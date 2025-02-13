Развитие рынка смартфонов в 2024 году: в Перми активно продавались китайские бренды

Топ-3 замыкает Samsung с долей 10%. Смартфоны данной марки в прошлом году в среднем продавались за 13 тысяч рублей в ресейле и за 46 тысяч рублей в новом состоянии. Далее в рейтинге высоких продаж располагается realme с показателем 2,5% продаж. В среднем эти смартфоны с рук покупали за восемь тысяч рублей, новые — за 14 тысяч рублей. В пятерку самых продаваемых вошел бренд HONOR с долей 2%. Гаджеты этой марки реализовывались на «Авито» за шесть тысяч рублей в ресейле и за 21 тысячу рублей в новом состоянии.