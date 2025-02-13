Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы в Перми

Сегодня утром, 13 февраля, в пермских телеграм-каналах появилось видео избиения девочки. Ребенка бьет школьница. Девочка бьет свою жертву, окружающие снимают это на телефоны. По данным «ЧП Пермь», все произошло в одной из школ краевого центра, нападавшим по 16 лет, а пострадавшая учится в шестом классе. «Пермское чтиво» сообщает, что нападавшая и жертва — сверстницы, а дело происходило в общежитии. Также, по данным телеграм-канала, избивавшая девочка учится в «Уральском подворье». Полиция проводит проверку.