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Posted 13 февраля, 05:51

Published 13 февраля, 05:51

Modified 13 февраля, 05:54

Updated 13 февраля, 05:54

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы в Перми

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы в Перми

13 февраля 2025, 05:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы в Перми. По одной из версий, девочку избили 16-летние учащиеся, по другой — сверстницы.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). «В соцмедиа сообщается, что в одной из пермских школ учащиеся подвергли избиению несовершеннолетнюю, в публикациях также размещена видеозапись с места происшествия. В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Индустриального района. Надзорное ведомство проанализирует причины и условия совершения преступления и даст оценку действиям (или бездействию) субъектов профилактики.

Сегодня утром, 13 февраля, в пермских телеграм-каналах появилось видео избиения девочки. Ребенка бьет школьница. Девочка бьет свою жертву, окружающие снимают это на телефоны. По данным «ЧП Пермь», все произошло в одной из школ краевого центра, нападавшим по 16 лет, а пострадавшая учится в шестом классе. «Пермское чтиво» сообщает, что нападавшая и жертва — сверстницы, а дело происходило в общежитии. Также, по данным телеграм-канала, избивавшая девочка учится в «Уральском подворье». Полиция проводит проверку.

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#Детский мир#Уголовное дело#Уральское подворье
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