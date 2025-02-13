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Posted 13 февраля, 11:42

Published 13 февраля, 11:42

Modified 13 февраля, 11:44

Updated 13 февраля, 11:44

В Перми случайность спасла мать с двумя детьми от пожара

Случайный звонок в дверь спас мать с двумя детьми от пожара в Перми

13 февраля 2025, 11:42
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми случайность спасла мать с двумя детьми от пожара

Звонок зазвонил из-за короткого замыкания.

В Перми, на улице Бахаревская, загорелся частный жилой дом. Мать с двумя детьми спали, когда смертельный дым заполнял помещение, рассказали подробности в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Из-за короткого замыкания сработал дверной звонок и разбудил женщину. Обнаружив пожар, она вывела из горящего жилья 3-годовалого сына и 7-летнюю дочь.

Пожар на 45 квадратных метрах потушили 40 пожарных и девять единиц техники МЧС России.

В Кунгурском муниципальном округе 12 февраля загорелся жилой дом. Спасатели потушили постройку, однако погиб мужчина. Травмированных нет.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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