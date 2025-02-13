Случайный звонок в дверь спас мать с двумя детьми от пожара в Перми

Posted 13 февраля, 11:42
Published 13 февраля, 11:42
Modified 13 февраля, 11:44
Updated 13 февраля, 11:44
В Перми, на улице Бахаревская, загорелся частный жилой дом. Мать с двумя детьми спали, когда смертельный дым заполнял помещение, рассказали подробности в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Из-за короткого замыкания сработал дверной звонок и разбудил женщину. Обнаружив пожар, она вывела из горящего жилья 3-годовалого сына и 7-летнюю дочь.
Пожар на 45 квадратных метрах потушили 40 пожарных и девять единиц техники МЧС России.
В Кунгурском муниципальном округе 12 февраля загорелся жилой дом. Спасатели потушили постройку, однако погиб мужчина. Травмированных нет.