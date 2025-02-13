Судьбу налоговой недоимки Юговских сыроделов в 339 миллионов рублей решат в марте

Posted 13 февраля, 09:08
Published 13 февраля, 09:08
Modified 13 февраля, 09:10
Updated 13 февраля, 09:10
Сегодня, 13 февраля, судья Елена Завадская по ходатайству представителя ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) Александра Парфенова приостановила рассмотрение спора между налоговой и ЮКМП о недоимке в 339 млн рублей. Налоговая после проведения в 2024 году проверки на предприятии вынесла решение о взыскании незаконно уменьшенной выплате по НДС в 10%.
Парфенов ходатайствовал о приостановлении разбирательств до вынесения решения по аналогичному спору в кассационной инстанции Арбитражного суда Уральского округа. Спор о недоимке в 110 млн рублей рассматривался в первой и второй инстанции дважды, суды принимали сторону налоговой. Юговской комбинат во второй раз обжалует решение в кассации.
Дело о налоговой недоимке в 110 млн рублей стало основополагающим для взыскания с ЮКМП миллиарда рублей. Налоговая во время двух выездных проверок в 2022 году указала, что предприятие за второй квартал 2020 года и за период 2017–2019 года незаконно начисляла выплаты по НДС по льготной ставке в 10%. Что нанесло ущерб бюджету на сумму более миллиарда.
Как пояснили журналисту Properm.ru собеседники, знакомые с ситуацией, повторное решение кассационной инстанции будет иметь значение не только для споров между налоговыми органами и ЮКМП в Пермском крае, но и по спорам ФНС с производителями молокосодержащей продукции в целом в России. Решение окружного суда ждут налоговые органы в разных регионах.
Одновременно с этим суды в нескольких регионах рассматривают иски о понуждении налоговых органов к действиям в отношении комбинатов в Удмуртии, Татарстане, Адыгее, республике Алтай, Омской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. ЮКМП пытается доказать в судах, что налоговые органы «не замечают», что конкуренты точно также при продаже сырных и молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира применяют льготные ставки по НДС в 10%.
Ранее ЮКМП проиграл споры с пермскими налоговиками, выстаивавшими комбинату по итогам двух проверок требования по уплате в бюджет недоимки по НДС и пени на сумму 1,1 млрд рублей. В 2022 году было возбуждено уголовное дело по факту налогового преступления. По официальному сообщению СКР, гендиректор ЮКМП Сергей Хазов и его бенефициар Сергей Поздеев признали вину в налоговом преступлении. Недоимка была полностью погашена, дело было прекращено по нереабилитирующему признаку.