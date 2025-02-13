Судьбу налоговой недоимки Юговских сыроделов в 339 миллионов рублей решат в марте

Дело о налоговой недоимке в 110 млн рублей стало основополагающим для взыскания с ЮКМП миллиарда рублей. Налоговая во время двух выездных проверок в 2022 году указала, что предприятие за второй квартал 2020 года и за период 2017–2019 года незаконно начисляла выплаты по НДС по льготной ставке в 10%. Что нанесло ущерб бюджету на сумму более миллиарда.