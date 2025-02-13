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Posted 13 февраля, 09:08

Published 13 февраля, 09:08

Modified 13 февраля, 09:10

Updated 13 февраля, 09:10

Судьбу налоговой недоимки Юговских сыроделов в 339 миллионов рублей решат в марте

Судьбу налоговой недоимки Юговских сыроделов в 339 миллионов рублей решат в марте

13 февраля 2025, 09:08
Фото: properm.ru.
Сюжет
Налоги
Налоговая в 2025 году снова пытается взыскать с Юговского комбината молочных продуктов сотни миллионов недоимки по НДС.

Сегодня, 13 февраля, судья Елена Завадская по ходатайству представителя ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) Александра Парфенова приостановила рассмотрение спора между налоговой и ЮКМП о недоимке в 339 млн рублей. Налоговая после проведения в 2024 году проверки на предприятии вынесла решение о взыскании незаконно уменьшенной выплате по НДС в 10%.

Парфенов ходатайствовал о приостановлении разбирательств до вынесения решения по аналогичному спору в кассационной инстанции Арбитражного суда Уральского округа. Спор о недоимке в 110 млн рублей рассматривался в первой и второй инстанции дважды, суды принимали сторону налоговой. Юговской комбинат во второй раз обжалует решение в кассации.

Дело о налоговой недоимке в 110 млн рублей стало основополагающим для взыскания с ЮКМП миллиарда рублей. Налоговая во время двух выездных проверок в 2022 году указала, что предприятие за второй квартал 2020 года и за период 2017–2019 года незаконно начисляла выплаты по НДС по льготной ставке в 10%. Что нанесло ущерб бюджету на сумму более миллиарда.

Как пояснили журналисту Properm.ru собеседники, знакомые с ситуацией, повторное решение кассационной инстанции будет иметь значение не только для споров между налоговыми органами и ЮКМП в Пермском крае, но и по спорам ФНС с производителями молокосодержащей продукции в целом в России. Решение окружного суда ждут налоговые органы в разных регионах.

Одновременно с этим суды в нескольких регионах рассматривают иски о понуждении налоговых органов к действиям в отношении комбинатов в Удмуртии, Татарстане, Адыгее, республике Алтай, Омской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. ЮКМП пытается доказать в судах, что налоговые органы «не замечают», что конкуренты точно также при продаже сырных и молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира применяют льготные ставки по НДС в 10%.

Ранее ЮКМП проиграл споры с пермскими налоговиками, выстаивавшими комбинату по итогам двух проверок требования по уплате в бюджет недоимки по НДС и пени на сумму 1,1 млрд рублей. В 2022 году было возбуждено уголовное дело по факту налогового преступления. По официальному сообщению СКР, гендиректор ЮКМП Сергей Хазов и его бенефициар Сергей Поздеев признали вину в налоговом преступлении. Недоимка была полностью погашена, дело было прекращено по нереабилитирующему признаку.

Сырное множество. Юговской молкомбинат оспаривает еще одно решение налоговой
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#Общество#Суд#Налоги#Экономика#Возле кормушки
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