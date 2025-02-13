Ученые ПНИПУ придумали, как выявлять аварийные здания с помощью нейросетей

«Программа определяет трещины на тестовых фотографиях за время не более 20 миллисекунд, т. е. не менее трех кадров в секунду. Планируется улучшить этот показатель до 8 кадров, что позволит качественно определять дефекты на видео в реальном времени с использованием беспилотных летательных аппаратов», — рассказывает доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» ПНИПУ Галина Кашеварова.