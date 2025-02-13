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Posted 13 февраля, 12:14

Published 13 февраля, 12:14

Modified 13 февраля, 12:16

Updated 13 февраля, 12:16

Ученые ПНИПУ придумали, как выявлять аварийные здания с помощью нейросетей

Ученые ПНИПУ придумали, как выявлять аварийные здания с помощью нейросетей

13 февраля 2025, 12:14
Фото: ПНИПУ.
Сюжет
ПНИПУ
В Пермском политехе разработали метод выявления ветхих домов с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи Пермского Политеха разрабатывают программу с искусственным интеллектом, которая может выявлять аварийное состояние зданий и его причины по фотографиям трещин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ученые написали код в программе Google Colab, в которую загрузили исходный набор данных для обучения нейросетей. Информацию ограничили до 780 обучающих и 30 тестовых изображений. Затем программа учится находить дефекты на фотографиях фасадов зданий с трещинами и без.

«Программа определяет трещины на тестовых фотографиях за время не более 20 миллисекунд, т. е. не менее трех кадров в секунду. Планируется улучшить этот показатель до 8 кадров, что позволит качественно определять дефекты на видео в реальном времени с использованием беспилотных летательных аппаратов», — рассказывает доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» ПНИПУ Галина Кашеварова.

Сейчас система выявляет степень аварийности домов с точностью 60%. Ученые планируют повысить ее до 95%. Разработка ПНИПУ позволит в будущем более тщательно следить за безопасностью зданий. Кроме того, удешевит этот процесс. Проектом уже заинтересовались промышленные предприятия Пермского края.

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#ПНИПУ#Наука#Беспилотники
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