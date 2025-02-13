Ученые ПНИПУ придумали, как выявлять аварийные здания с помощью нейросетей

Posted 13 февраля, 12:14
Published 13 февраля, 12:14
Modified 13 февраля, 12:16
Updated 13 февраля, 12:16
Исследователи Пермского Политеха разрабатывают программу с искусственным интеллектом, которая может выявлять аварийное состояние зданий и его причины по фотографиям трещин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Ученые написали код в программе Google Colab, в которую загрузили исходный набор данных для обучения нейросетей. Информацию ограничили до 780 обучающих и 30 тестовых изображений. Затем программа учится находить дефекты на фотографиях фасадов зданий с трещинами и без.
«Программа определяет трещины на тестовых фотографиях за время не более 20 миллисекунд, т. е. не менее трех кадров в секунду. Планируется улучшить этот показатель до 8 кадров, что позволит качественно определять дефекты на видео в реальном времени с использованием беспилотных летательных аппаратов», — рассказывает доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» ПНИПУ Галина Кашеварова.
Сейчас система выявляет степень аварийности домов с точностью 60%. Ученые планируют повысить ее до 95%. Разработка ПНИПУ позволит в будущем более тщательно следить за безопасностью зданий. Кроме того, удешевит этот процесс. Проектом уже заинтересовались промышленные предприятия Пермского края.