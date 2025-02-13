В Березниках осудили мошенника, забравшего 10 миллионов у старого шахтера

Posted 13 февраля, 04:00
Published 13 февраля, 04:00
Modified 13 февраля, 04:02
Updated 13 февраля, 04:02
В Березниках суд приговорил 29-летнего уроженца Ижевска к четырем годам колонии общего режима и 200 тыс. рублей штрафа. Молодого мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Суд установил, что летом 2021 года подсудимый вступил в группу телефонных мошенников, жулики звонили пожилым жителям Прикамья и вводили их в заблуждение. Они «помогали» старикам переводить их банковские накопления на «безопасные счета».
Мошенники обманули пенсионера, проживающего в Березниках. Мужчина передал прибывшему к нему домой подсудимому свои сбережения в сумме 10 млн рублей. Указанные средства курьер перевел на подконтрольные преступной группе счета, оставив часть денег себе в качестве вознаграждения.
Как сообщалось ранее, после этого случая пожилой мужчина свел счеты с жизнью. Пенсионера обманул осужденный житель Удмуртии. Он и его подельники позвонили своей жертве и сказали, что ему надо перевести деньги на безопасный счет. Часть денег пожилой мужчина перевел, а еще часть — передал лично выходцу из соседнего региона, который специально для этого приехал в Березники.