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Posted 13 февраля, 06:11

Published 13 февраля, 06:11

Modified 13 февраля, 06:13

Updated 13 февраля, 06:13

В Кунгурском округе мужчина погиб на пожаре

В Кунгурском округе мужчина погиб на пожаре

13 февраля 2025, 06:11
Фото: 1MI.
В частном доме под Кунгуром произошел пожар

В Кунгурском муниципальном округе на ул. Загородная 12 февраля загорелся жилой дом. Спасатели потушили постройку, однако погиб мужчина. Травмированных нет.

Сообщение о пожаре поступило в 4:50. На место направились 22 человека и шесть единиц техники. В 5:12 огонь был потушен.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Краевое управление МЧС устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

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#Пожар#Мчс#Безопасность
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