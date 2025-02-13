В Кунгурском округе мужчина погиб на пожаре

Posted 13 февраля, 06:11
Published 13 февраля, 06:11
Modified 13 февраля, 06:13
Updated 13 февраля, 06:13
В Кунгурском муниципальном округе на ул. Загородная 12 февраля загорелся жилой дом. Спасатели потушили постройку, однако погиб мужчина. Травмированных нет.
Сообщение о пожаре поступило в 4:50. На место направились 22 человека и шесть единиц техники. В 5:12 огонь был потушен.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. Краевое управление МЧС устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.