В одной из школ Перми девочка избила ребенка. Остальные снимали на телефон

Posted 13 февраля, 05:05
Published 13 февраля, 05:05
Modified 13 февраля, 05:07
Updated 13 февраля, 05:07
В пермских телеграм-каналах распространяется видео избиения девочки. Ребенка бьет школьница. Сотрудники ПДН устанавливают все обстоятельства происшествия.
Девочка бьет свою жертву, окружающие снимают это на телефоны. По данным «ЧП Пермь», все произошло в одной из школ краевого центра, нападавшим по 16 лет, а пострадавшая учится в шестом классе. «Пермское чтиво» сообщает, что нападавшая и жертва — сверстницы, а дело происходило в общежитии. Также, по данным телеграм-канала, избивавшая девочка учится в «Уральском подворье».
«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет выявлено видео с избиением несовершеннолетней. По данному факту обращений в органы внутренних дел не поступало. В настоящее время сотрудниками ПДН проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — прокомментировали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.