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Posted 13 февраля, 05:05

Published 13 февраля, 05:05

Modified 13 февраля, 05:07

Updated 13 февраля, 05:07

В одной из школ Перми девочка избила ребенка

В одной из школ Перми девочка избила ребенка. Остальные снимали на телефон

13 февраля 2025, 05:05
Фото: Изображение Midjourney.

В одной из школ Перми девочка избила ребенка

Сюжет
Детский мир
Полиция проводит проверку.

В пермских телеграм-каналах распространяется видео избиения девочки. Ребенка бьет школьница. Сотрудники ПДН устанавливают все обстоятельства происшествия.

Девочка бьет свою жертву, окружающие снимают это на телефоны. По данным «ЧП Пермь», все произошло в одной из школ краевого центра, нападавшим по 16 лет, а пострадавшая учится в шестом классе. «Пермское чтиво» сообщает, что нападавшая и жертва — сверстницы, а дело происходило в общежитии. Также, по данным телеграм-канала, избивавшая девочка учится в «Уральском подворье».

«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети интернет выявлено видео с избиением несовершеннолетней. По данному факту обращений в органы внутренних дел не поступало. В настоящее время сотрудниками ПДН проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — прокомментировали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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#Детский мир#Школа#Избиение#Избиение детей#Уральское подворье
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