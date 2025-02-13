В Перми будут ремонтировать одну из центральных магистралей города

Posted 13 февраля, 13:16
Published 13 февраля, 13:16
Modified 13 февраля, 13:18
Updated 13 февраля, 13:18
В 2025 году в Перми начнется ремонт участка улицы Ленина, связывающей центр города с железнодорожным вокзалом Пермь-II. По информации минтранса Пермского края, ремонт будет выполнен подрядной организацией ООО «АБЗ №1».
Участок будущего ремонта протяжённостью более 500 м расположен между площадью Гайдара и вокзалом Пермь-II. Подробнее о сроках проведения ремонта, а также о том, как в этой связи будет организовано движение, в ведомстве не сообщают.
Известно лишь, что в планах: обновить проезжую часть, восстановить тротуары, отремонтировать верхнее строение колодцев и нанести современную дорожную разметку.
В поселке Зюкайка планируют провести капремонт моста через реку Кожухарка. Поселок находится на территории Верещагинского городского округа.