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Posted 13 февраля, 13:16

Published 13 февраля, 13:16

Modified 13 февраля, 13:18

Updated 13 февраля, 13:18

В Перми в 2025 году отремонтируют отрезок ул. Ленина до Пермь-II

В Перми будут ремонтировать одну из центральных магистралей города

13 февраля 2025, 13:16
Фото: Минтранс Пермского края.

В Перми в 2025 году отремонтируют отрезок ул. Ленина до Пермь-II

Сюжет
Пермская езда
Запланирован ремонт полукилометра улицы Ленина между площадью Гайдара и вокзалом Пермь-II.

В 2025 году в Перми начнется ремонт участка улицы Ленина, связывающей центр города с железнодорожным вокзалом Пермь-II. По информации минтранса Пермского края, ремонт будет выполнен подрядной организацией ООО «АБЗ №1».

Участок будущего ремонта протяжённостью более 500 м расположен между площадью Гайдара и вокзалом Пермь-II. Подробнее о сроках проведения ремонта, а также о том, как в этой связи будет организовано движение, в ведомстве не сообщают.

Известно лишь, что в планах: обновить проезжую часть, восстановить тротуары, отремонтировать верхнее строение колодцев и нанести современную дорожную разметку.

В поселке Зюкайка планируют провести капремонт моста через реку Кожухарка. Поселок находится на территории Верещагинского городского округа.

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