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Posted 13 февраля, 14:20

Published 13 февраля, 14:20

Modified 13 февраля, 14:31

Updated 13 февраля, 14:31

В Прикамье в 250 ДТП с пьяными водителями в 2024 году погибли 56 человек

В Пермском крае за год в ДТП с пьяными водителями погибли 56 человек

13 февраля 2025, 14:20
Фото: 1MI.

В Прикамье в 250 ДТП с пьяными водителями в 2024 году погибли 56 человек

Нетрезвые водители стали виновниками 250 ДТП.

По вине нетрезвых водителей на территории Пермского края в 2024 году произошло 250 ДТП. Это на 8,8% меньше, чем в 2023 году. Такие данные по запросу наших коллег из «РБК Пермь» сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате ДТП с нетрезвыми водителями погибло 56 человек — на 5,1% меньше, чем в 2023 году. Ещё 343 человека получили травмы различной степени тяжести (-11,6%).

В целом же, по итогам 12 месяцев 2024 года на территории Пермского края зарегистрированы 2017 дорожно-транспортных происшествий, что на 1,9% ниже, чем в 2023 году. В результате ДТП погибли 218 граждан, 2 551 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Основными видами ДТП в прошлом году, как и в предыдущие периоды, стали столкновения транспортных средств (839 ДТП или 41,6% от всех ДТП) и наезды на пешеходов (585 ДТП или 29%). Наиболее распространенными причинами автоаварий явились несоответствие скорости транспортных средств с конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, неправильный выбор дистанции.

С участием несовершеннолетних участников дорожного движения (в возрасте до 16 лет) зарегистрированы 302 ДТП, в которых восемь детей погибли и 325 получили ранения различной степени тяжести.

С участием мототранспорта — мотоциклов, мопедов и скутеров — в 2024 года на территории края зарегистрированы 310 ДТП, в которых 15 человек погибли и еще 340 пострадали.

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#Статистика#Транспорт
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