В Пермском крае за год в ДТП с пьяными водителями погибли 56 человек

По вине нетрезвых водителей на территории Пермского края в 2024 году произошло 250 ДТП. Это на 8,8% меньше, чем в 2023 году. Такие данные по запросу наших коллег из «РБК Пермь» сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.