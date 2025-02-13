В Прикамье простятся с 18-летним парнем, погибшим на СВО в сентябре прошлого года

Posted 13 февраля, 04:26
Published 13 февраля, 04:26
Modified 13 февраля, 04:28
Updated 13 февраля, 04:28
В Сивинском районе простятся с 18-летним Кириллом Кольцов, погибшим в ходе СВО на территории Украины еще в прошлом году. Об этом сообщает в соцсетях местная администрация.
Кирилл Кольцов родился 21 октября 2005 года. Погиб он незадолго до своего дня рождения — 19 сентября 2024 года. Подробности об обстоятельствах гибели молодого человека чиновники не сообщают.
Церемония прощания состоится 17 февраля в 11:00, митинг — с 12:00 в Сивинском центре культуры и досуга по адресу ул. Советская, 4.
СВО на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших в социальных сетях сообщают либо официальные пресс-службы органов власти, либо родственники военнослужащих.