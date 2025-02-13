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Posted 13 февраля, 04:26

Published 13 февраля, 04:26

Modified 13 февраля, 04:28

Updated 13 февраля, 04:28

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 18-летним Кириллом Кольцовым

В Прикамье простятся с 18-летним парнем, погибшим на СВО в сентябре прошлого года

13 февраля 2025, 04:26
Фото: администрация Сивинского муниципального округа.

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 18-летним Кириллом Кольцовым

Сюжет
Военная операция на Украине
Парень погиб 19 сентября.

В Сивинском районе простятся с 18-летним Кириллом Кольцов, погибшим в ходе СВО на территории Украины еще в прошлом году. Об этом сообщает в соцсетях местная администрация.

Кирилл Кольцов родился 21 октября 2005 года. Погиб он незадолго до своего дня рождения — 19 сентября 2024 года. Подробности об обстоятельствах гибели молодого человека чиновники не сообщают.

Церемония прощания состоится 17 февраля в 11:00, митинг — с 12:00 в Сивинском центре культуры и досуга по адресу ул. Советская, 4.

СВО на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших в социальных сетях сообщают либо официальные пресс-службы органов власти, либо родственники военнослужащих.

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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог
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