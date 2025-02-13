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Posted 13 февраля, 04:23

Published 13 февраля, 04:23

Modified 13 февраля, 04:25

Updated 13 февраля, 04:25

В Прикамье резко выросла заболеваемость сальмонеллезом. Названы причины

В Прикамье резко выросла заболеваемость сальмонеллезом. Названы причины

13 февраля 2025, 04:23
Фото: 1MI.
В начале 2025 года из-за антисанитарии в Прикамье закрыли несколько заведений общепита.

В 2024 году в Пермском крае по сравнению с прошлым годом на 28% выросла заболеваемость сальмонеллезом, сообщают в Роспотребнадзоре. Кишечной инфекции больше подвержены горожане, их число среди заболевших составляет 82,2%.

На территории региона проводится мониторинг циркуляции сальмонелл в объектах внешней среды (пища, вода, смывы). В 2024 году на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, исследовано 18355 проб пищевых продуктов, сальмонеллы обнаружены в 16 пробах или 0,2% из числа исследованных проб.

Вспышки сальмонеллеза регистрируются в Прикамье ежегодно. Чаще всего их причиной становится употребление готовых блюд в общепите. Такие продукты, как правило, готовятся из инфицированного сырья с нарушением технологии, указывают эпидемиологи.

В конце декабря 2024 года — январе 2025 года в Перми и Кунгуре зарегистрированы вспышки сальмонеллеза. В сети «Хлебница» и кунгурской SHAURMA COSMOS были выявлены нарушения санитарного законодательства.

В 2024 году на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Пермского края был утвержден Комплексный план по профилактике сальмонеллеза на 2024–2025 годы. Сейчас эпидемиологи Роспотребнадзора проводят плановые и внеплановые проверки в отношении производителей пищевой продукции, в т. ч. птицефабрик, предприятий общественного питания, розничной и оптовой торговли пищевыми продуктами. В случае выявления нарушений применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности объектов. Опасная и недоброкачественная продукция изымается из оборота.

За три года удвоилось число проведенных профилактических визитов и предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении пищевых объектов.

В феврале 2025 года прошло заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием руководителей птицефабрик, расположенных на территории региона.

#Происшествия#Общество#Эпидемия#Отравление
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