В Прикамье резко выросла заболеваемость сальмонеллезом. Названы причины

В 2024 году на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Пермского края был утвержден Комплексный план по профилактике сальмонеллеза на 2024–2025 годы. Сейчас эпидемиологи Роспотребнадзора проводят плановые и внеплановые проверки в отношении производителей пищевой продукции, в т. ч. птицефабрик, предприятий общественного питания, розничной и оптовой торговли пищевыми продуктами. В случае выявления нарушений применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности объектов. Опасная и недоброкачественная продукция изымается из оборота.