В Прикамье резко выросла заболеваемость сальмонеллезом. Названы причины

Posted 13 февраля, 04:23
Published 13 февраля, 04:23
Modified 13 февраля, 04:25
Updated 13 февраля, 04:25
В 2024 году в Пермском крае по сравнению с прошлым годом на 28% выросла заболеваемость сальмонеллезом, сообщают в Роспотребнадзоре. Кишечной инфекции больше подвержены горожане, их число среди заболевших составляет 82,2%.
На территории региона проводится мониторинг циркуляции сальмонелл в объектах внешней среды (пища, вода, смывы). В 2024 году на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, исследовано 18355 проб пищевых продуктов, сальмонеллы обнаружены в 16 пробах или 0,2% из числа исследованных проб.
Вспышки сальмонеллеза регистрируются в Прикамье ежегодно. Чаще всего их причиной становится употребление готовых блюд в общепите. Такие продукты, как правило, готовятся из инфицированного сырья с нарушением технологии, указывают эпидемиологи.
В конце декабря 2024 года — январе 2025 года в Перми и Кунгуре зарегистрированы вспышки сальмонеллеза. В сети «Хлебница» и кунгурской SHAURMA COSMOS были выявлены нарушения санитарного законодательства.
В 2024 году на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Пермского края был утвержден Комплексный план по профилактике сальмонеллеза на 2024–2025 годы. Сейчас эпидемиологи Роспотребнадзора проводят плановые и внеплановые проверки в отношении производителей пищевой продукции, в т. ч. птицефабрик, предприятий общественного питания, розничной и оптовой торговли пищевыми продуктами. В случае выявления нарушений применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности объектов. Опасная и недоброкачественная продукция изымается из оборота.
За три года удвоилось число проведенных профилактических визитов и предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении пищевых объектов.
В феврале 2025 года прошло заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием руководителей птицефабрик, расположенных на территории региона.