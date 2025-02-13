В работе общественного транспорта Перми с 17 февраля вводятся изменения

Posted 13 февраля, 16:46
Published 13 февраля, 16:46
Modified 13 февраля, 16:48
Updated 13 февраля, 16:48
С 17 февраля вводятся изменения в работе общественного транспорта Перми. Они коснутся автобусных маршрутов №12, №23, №38, №70, №71, №81 и трамвайного маршрута №6, сообщают в мэрии.
Так, на маршрутах №12 и №71 будет изменено время отправлений в течение всего дня по будням и выходным.
По будним дням изменится расписание на маршрутах №23 и №38. На маршруте №70 вводится дополнительное отправление от микрорайона Ива до улицы Макаренко утром по будням и выходным. На маршруте №81 изменится расписание также по будням и выходным, однако, подробностей не приводят.
Кроме того, с 22 февраля, по выходным, корректируется расписание движения трамвайного маршрута №6.
На перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Краснова закроют проезд. Сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье». Рабочие будут чинить на участке сети водоснабжения. Ремонт пройдет с 10:00 15 февраля до 20:00 16 февраля.