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Posted 13 февраля, 16:46

Published 13 февраля, 16:46

Modified 13 февраля, 16:48

Updated 13 февраля, 16:48

С 17 февраля изменится движение 6 автобусных и трамвайного маршрута в Перми

В работе общественного транспорта Перми с 17 февраля вводятся изменения

13 февраля 2025, 16:46
Фото: properm.ru.

С 17 февраля изменится движение 6 автобусных и трамвайного маршрута в Перми

Сюжет
Пермская езда
Порядок движения изменят шесть автобусных и трамвайный маршрут.

С 17 февраля вводятся изменения в работе общественного транспорта Перми. Они коснутся автобусных маршрутов №12, №23, №38, №70, №71, №81 и трамвайного маршрута №6, сообщают в мэрии.

Так, на маршрутах №12 и №71 будет изменено время отправлений в течение всего дня по будням и выходным.

По будним дням изменится расписание на маршрутах №23 и №38. На маршруте №70 вводится дополнительное отправление от микрорайона Ива до улицы Макаренко утром по будням и выходным. На маршруте №81 изменится расписание также по будням и выходным, однако, подробностей не приводят.

Кроме того, с 22 февраля, по выходным, корректируется расписание движения трамвайного маршрута №6.

На перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Краснова закроют проезд. Сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье». Рабочие будут чинить на участке сети водоснабжения. Ремонт пройдет с 10:00 15 февраля до 20:00 16 февраля.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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