В работе общественного транспорта Перми с 17 февраля вводятся изменения

По будним дням изменится расписание на маршрутах №23 и №38. На маршруте №70 вводится дополнительное отправление от микрорайона Ива до улицы Макаренко утром по будням и выходным. На маршруте №81 изменится расписание также по будням и выходным, однако, подробностей не приводят.