В выходные ограничат движение на Компросе

Posted 13 февраля, 08:41
Published 13 февраля, 08:41
Modified 13 февраля, 08:54
Updated 13 февраля, 08:54
На перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Краснова закроют проезд. Сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье». Рабочие будут чинить на участке сети водоснабжения. Ремонт пройдет с 10:00 15 февраля до 20:00 16 февраля.
Для водителей перекроют две крайние левые полосы проспекта в сторону Камы и организуют объезд по крайней правой, также будет недоступен проезд при повороте налево на ул. Краснова.