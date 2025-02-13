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Posted 13 февраля, 08:41

Published 13 февраля, 08:41

Modified 13 февраля, 08:54

Updated 13 февраля, 08:54

В выходные ограничат движение на Компросе

В выходные ограничат движение на Компросе

13 февраля 2025, 08:41
Фото: Properm.ru.
В центре города из-за ремонта частично ограничат движение.

На перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Краснова закроют проезд. Сообщает компания «НОВОГОР-Прикамье». Рабочие будут чинить на участке сети водоснабжения. Ремонт пройдет с 10:00 15 февраля до 20:00 16 февраля.

Для водителей перекроют две крайние левые полосы проспекта в сторону Камы и организуют объезд по крайней правой, также будет недоступен проезд при повороте налево на ул. Краснова.

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#Авто#Дороги#Движение
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