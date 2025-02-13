Владимир Ефимов сообщил о предстоящей реновации в районе Москворечье-Сабурово

Posted 13 февраля, 16:01
Published 13 февраля, 16:01
Modified 13 февраля, 16:01
Updated 13 февраля, 16:01
Для строительства будет использован участок, расположенный на юге города, который в настоящее время задействован неэффективно. Площадь жилых помещений составит около 30 тысяч квадратных метров. По предварительным расчетам, новое жилье ожидают около одной тысячи жителей столицы. Проект решения размещен на портале mos.ru.
Как рассказал Владимир Ефимов, в районе Москворечье-Сабурово планируется реорганизация участка площадью 1,39 гектара в рамках программы комплексного развития территорий. На месте устаревших сооружений появится новое жилье для программы реновации и других нужд города. На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе, рестораны и другие малые предприятия, что позволит создать почти 170 рабочих мест. Ефимов также добавил, что инвестиции в развитие этой территории составят 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета может достигнуть 65,5 миллиона рублей.
Как сообщает сайт mos.ru, данный участок находится на Каширском шоссе, владение 76а. В непосредственной близости расположена станция «Москворечье» второго Московского центрального диаметра, а также проходит Московский скоростной диаметр.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках нового проекта запланировано возведение жилья общей площадью 45,9 тысячи квадратных метров. На придомовой территории нового жилого комплекса будут проведены работы по благоустройству и озеленению, а также оборудованы детские и спортивные площадки и зоны для отдыха.
Комплексная застройка позволит создать в Москве современные жилые районы с комфортной городской средой. Квартиры будут переданы под заселение с готовой улучшенной отделкой. Внутри будет установлена сантехника, осветительные приборы, выполнена отделка стен обоями, а также уложен ламинат или плитка. Это даст возможность москвичам сразу заселиться в новые квартиры без необходимости проведения дополнительных ремонтных работ.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы на неиспользуемых промышленных территориях и на неэффективно задействованных участках. В настоящее время в Москве реализуется 302 проекта в рамках программы КРТ, общая площадь которых составляет около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по указанию мэра города Сергея Собянина.