Владимир Ефимов сообщил о предстоящей реновации в районе Москворечье-Сабурово

Как рассказал Владимир Ефимов, в районе Москворечье-Сабурово планируется реорганизация участка площадью 1,39 гектара в рамках программы комплексного развития территорий. На месте устаревших сооружений появится новое жилье для программы реновации и других нужд города. На первых этажах зданий разместятся магазины, кафе, рестораны и другие малые предприятия, что позволит создать почти 170 рабочих мест. Ефимов также добавил, что инвестиции в развитие этой территории составят 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета может достигнуть 65,5 миллиона рублей.