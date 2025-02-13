Власти Краснокамска пытаются на 200 гектаров сократить площадь городских лесов

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску Пермского межрайонного природоохранного прокурора о признании недействующим постановления администрации Краснокамска. Этим документом более чем на 200 га уменьшена площадь городских лесов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.