properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 10:09

Published 13 февраля, 10:09

Modified 13 февраля, 10:11

Updated 13 февраля, 10:11

В Краснокамске власти пытаются отрезать от городских лесов 200 га

Власти Краснокамска пытаются на 200 гектаров сократить площадь городских лесов

13 февраля 2025, 10:09
Фото: 1MI.

В Краснокамске власти пытаются отрезать от городских лесов 200 га

Сюжет
Краснокамск
Прокуратура отстаивает сохранение леса в собственности города в суде.

Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску Пермского межрайонного природоохранного прокурора о признании недействующим постановления администрации Краснокамска. Этим документом более чем на 200 га уменьшена площадь городских лесов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кому и зачем эти площади передают власти Краснокамска, прокуратура не уточняет.

Протест, принесенный природоохранной прокуратурой на незаконный нормативный акт, администрацией округа был отклонен. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с требованием признать данное постановление недействующим.

Краснокамский городской суд требования надзорного органа удовлетворил. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы ответчика Пермский краевой суд оставил указанное решение без изменения, оно вступило в законную силу. Исполнение судебного акта будет проконтролировано природоохранной прокуратурой.

Пермская городская дума и ООО «Макс-СБ» подали в конце января кассационные жалобы в Верховный Суд РФ. Они пытаются обжаловать решение судов низших инстанций по передаче 5 га обратно в состав ООПТ «Черняевский лес».

Читайте также:
В Краснокамске прокуратура настаивает на увольнении чиновника за утрату доверияВ пермских лесничествах нашли многочисленные нарушенияПрокуратура заинтересовалась пожаром с двумя погибшими людьми в Краснокамске
#Экономика#Лес#Краснокамск#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика