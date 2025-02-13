Власти Краснокамска пытаются на 200 гектаров сократить площадь городских лесов

Posted 13 февраля, 10:09
Published 13 февраля, 10:09
Modified 13 февраля, 10:11
Updated 13 февраля, 10:11
Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции по иску Пермского межрайонного природоохранного прокурора о признании недействующим постановления администрации Краснокамска. Этим документом более чем на 200 га уменьшена площадь городских лесов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Кому и зачем эти площади передают власти Краснокамска, прокуратура не уточняет.
Протест, принесенный природоохранной прокуратурой на незаконный нормативный акт, администрацией округа был отклонен. В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с требованием признать данное постановление недействующим.
Краснокамский городской суд требования надзорного органа удовлетворил. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы ответчика Пермский краевой суд оставил указанное решение без изменения, оно вступило в законную силу. Исполнение судебного акта будет проконтролировано природоохранной прокуратурой.
Пермская городская дума и ООО «Макс-СБ» подали в конце января кассационные жалобы в Верховный Суд РФ. Они пытаются обжаловать решение судов низших инстанций по передаче 5 га обратно в состав ООПТ «Черняевский лес».