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Posted 13 февраля, 03:36

Published 13 февраля, 03:36

Modified 13 февраля, 03:38

Updated 13 февраля, 03:38

В марте 2025 года в Перми стартуют бесплатные курсы к «Тотальному диктанту»

Взрослых пермяков будут бесплатно учить русскому языку

13 февраля 2025, 03:36
Фото: 1MI.

В марте 2025 года в Перми стартуют бесплатные курсы к «Тотальному диктанту»

Сюжет
Школа
В Перми уже готовятся к масштабной акции по проверке грамотности.

В начале весны в Перми стартуют бесплатные очные курсы подготовки ко всероссийскому «Тотальному диктанту». Эта акция проходит по всей стране каждый год. Расписание занятий пермские кураторы опубликуют в группе события во Вконтакте в конце февраля. А пока желающие могут заниматься самостоятельно в онлайн-школе.

На этот раз столицей события провозглашен Сириус. Официальный статус делает город главной площадкой акции и дает право пригласить Марину Москвину, автора текста для написания. Диктант состоится 5 апреля. Здесь же откроют студию для онлайн-марафона.

Главный город акции был определен по итогам презентации команд. За право называться столицей грамотности в этом году боролись Омск, Ростов-на-Дону, Сириус и Чита. Напомним, в 2017 году текст был посвящен Перми, так как автором стал писатель пермского происхождения Леонид Юзефович.

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#Школа#Сириус#Тотальный диктант#Грамотность#Литература
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