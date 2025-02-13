Взрослых пермяков будут бесплатно учить русскому языку

Posted 13 февраля, 03:36
Published 13 февраля, 03:36
Modified 13 февраля, 03:38
Updated 13 февраля, 03:38
В начале весны в Перми стартуют бесплатные очные курсы подготовки ко всероссийскому «Тотальному диктанту». Эта акция проходит по всей стране каждый год. Расписание занятий пермские кураторы опубликуют в группе события во Вконтакте в конце февраля. А пока желающие могут заниматься самостоятельно в онлайн-школе.
На этот раз столицей события провозглашен Сириус. Официальный статус делает город главной площадкой акции и дает право пригласить Марину Москвину, автора текста для написания. Диктант состоится 5 апреля. Здесь же откроют студию для онлайн-марафона.
Главный город акции был определен по итогам презентации команд. За право называться столицей грамотности в этом году боролись Омск, Ростов-на-Дону, Сириус и Чита. Напомним, в 2017 году текст был посвящен Перми, так как автором стал писатель пермского происхождения Леонид Юзефович.