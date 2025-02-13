Взрослых пермяков будут бесплатно учить русскому языку

В начале весны в Перми стартуют бесплатные очные курсы подготовки ко всероссийскому «Тотальному диктанту». Эта акция проходит по всей стране каждый год. Расписание занятий пермские кураторы опубликуют в группе события во Вконтакте в конце февраля. А пока желающие могут заниматься самостоятельно в онлайн-школе.