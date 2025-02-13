Жители Ильинского округа переплатили за отопление более 1,1 миллиона рублей

Posted 13 февраля, 09:32
Published 13 февраля, 09:32
Modified 13 февраля, 09:34
Updated 13 февраля, 09:34
В Ильинском округе жители переплатили за отопление более 1,1 млн рублей. Об этом по итогам проверки сообщает прокуратура Ильинского района.
Проверка выявила факты завышения МУП Ильинского городского округа «УК Велес» и ООО «Регион Партнёр» платы за предоставление коммунальной услуги по отоплению. Произошло это из-за применения при расчетах некорректных нормативов потребления.
По итогам проверки руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых произведён перерасчёт размера платы за отопление собственникам 448 жилых помещений, расположенных в 32 многоквартирных домах, на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.
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