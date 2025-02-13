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Posted 13 февраля, 09:32

Published 13 февраля, 09:32

Modified 13 февраля, 09:34

Updated 13 февраля, 09:34

В Ильинском собственники 448 помещений переплатили 1,1 млн. рублей за отопление

Жители Ильинского округа переплатили за отопление более 1,1 миллиона рублей

13 февраля 2025, 09:32
Фото: 1MI.

В Ильинском собственники 448 помещений переплатили 1,1 млн. рублей за отопление

Сюжет
Коммунальный рай
Произошла переплата, которая коснулась 448 жилых помещений, из-за неверных нормативов.

В Ильинском округе жители переплатили за отопление более 1,1 млн рублей. Об этом по итогам проверки сообщает прокуратура Ильинского района.

Проверка выявила факты завышения МУП Ильинского городского округа «УК Велес» и ООО «Регион Партнёр» платы за предоставление коммунальной услуги по отоплению. Произошло это из-за применения при расчетах некорректных нормативов потребления.

По итогам проверки руководителям организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых произведён перерасчёт размера платы за отопление собственникам 448 жилых помещений, расположенных в 32 многоквартирных домах, на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.

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#Коммунальный рай#Экономика#Прокуратура#Отопление#Платежи
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