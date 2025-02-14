Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девочки в Перми

Posted 14 февраля, 04:24
Published 14 февраля, 04:24
Modified 14 февраля, 04:26
Updated 14 февраля, 04:26
В центральный аппарат СК РФ будет доложено о расследовании уголовного дела об избиении школьницы в Перми. Девочку избили подростки и сняли издевательства на телефон.
Видео с избиением ребенка появилось в пермских телеграм-каналах вчера, 13 февраля. По одной из версий, на школьницу, которая учится в шестом классе, напали 16-летние учащиеся, по другой — сверстницы. Где именно происходило преступление, неизвестно. По данным «ЧП Пермь», все произошло в одной из школ краевого центра. «Пермское чтиво» сообщает, что дело происходило в общежитии.
По факту избиения ребенка проводят проверку полиция и прокуратура, а следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования дела.