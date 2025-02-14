Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девочки в Перми

Видео с избиением ребенка появилось в пермских телеграм-каналах вчера, 13 февраля. По одной из версий, на школьницу, которая учится в шестом классе, напали 16-летние учащиеся, по другой — сверстницы. Где именно происходило преступление, неизвестно. По данным «ЧП Пермь», все произошло в одной из школ краевого центра. «Пермское чтиво» сообщает, что дело происходило в общежитии.