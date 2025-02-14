properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:24

Published 14 февраля, 04:24

Modified 14 февраля, 04:26

Updated 14 февраля, 04:26

Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девочки в Перми

Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении девочки в Перми

14 февраля 2025, 04:24
Фото: пресс-служба СК РФ..
Сюжет
Детский мир
Девочку избили подростки и сняли издевательства на телефон.

В центральный аппарат СК РФ будет доложено о расследовании уголовного дела об избиении школьницы в Перми. Девочку избили подростки и сняли издевательства на телефон.

Видео с избиением ребенка появилось в пермских телеграм-каналах вчера, 13 февраля. По одной из версий, на школьницу, которая учится в шестом классе, напали 16-летние учащиеся, по другой — сверстницы. Где именно происходило преступление, неизвестно. По данным «ЧП Пермь», все произошло в одной из школ краевого центра. «Пермское чтиво» сообщает, что дело происходило в общежитии.

По факту избиения ребенка проводят проверку полиция и прокуратура, а следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования дела.

Читайте также:
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы в ПермиВ одной из школ Перми девочка избила ребенка. Остальные снимали на телефонБастрыкин требует доклад о покушении на девочку-подростка в Перми
#Детский мир#Школа#Уголовное дело#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика