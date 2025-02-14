properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 05:24

Published 14 февраля, 05:24

Modified 14 февраля, 08:19

Updated 14 февраля, 08:19

Бывшего депутата и его сына осудили за сиротский дом в Добрянке

Бывшего депутата и его сына осудили за сиротский дом в Добрянке

14 февраля 2025, 05:24
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Дело о некачественном строительстве дома для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья рассматривали в суде трижды.

В Добрянке завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного депутата Заксобрания Прикамья Виктора Плюснина, его сына Егора Плюснина, а также Юрия Рогожникова — сына находящегося в международном розыске экс-депутата Пермской гордумы Игоря Рогожникова. Последний также проходит фигурантом по делу о хищениях при строительстве дома для расселения людей из аварийного жилья и детей-сирот, но в 2021 году скрылся от следствия.

Как передает из зала суда журналист Properm.ru, судья Олег Гусельников признал всех троих виновными в отмывании денег (ст.174.1 ч.4 п.б УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ).

Обвиняемым назначены следующие наказания:

  • Виктор Плюснин — шесть лет условно с испытательным сроком четыре года.
  • Егор Плюснин — пять лет условно с испытательным сроком четыре года.
  • Юрий Рогожников — четыре года условно с испытательным сроком четыре года.

Кроме того, суд постановил взыскать ущерб в бюджеты Пермского края с осужденных и компании «Сосновый бор». C самих осужденных взыскано 1,4 миллиона рублей в пользу Министерства строительства и ЖКХ Пермского края. С фигурантов и «Соснового бора» — 179,3 миллиона рублей в доход бюджета Пермского края и 120,7 миллиона рублей в доход Добрянского округа. 37,9 миллиона рублей легализованных и похищенных средств суд определил конфисковать у осуждённых и обратить в доход государства.

Фото: properm.ru

Гособвинение требовало отправить бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина на 10 лет в исправительную колонию общего режима. Кроме того, было предложено на девять лет лишить свободы его сына Егора Плюснина, на восемь лет — Юрия Рогожникова.

Суд счел доказанными факты мошенничества с бюджетными средствами на сумму 300,1 млн рублей, а также легализации 37,9 млн рублей при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в Добрянке.

Дело поступало в суд трижды. Сначала в 2020 году обвиняемыми по делу проходили только сыновья депутатов и бизнесмен, дело было возвращено следствию. Вторую попытку вернуть дело обвиняемые совершили в прошлом году, но пермский краевой суд вернул дело на рассмотрение в Добрянку.

По версии ФСБ и СК России, в период с 2013 по ноябрь 2017 года, еще будучи депутатом, Виктор Плюснин руководил стройкой дома для детей-сирот на 400 квартир в Добрянке. Организованная им группа лиц злоупотребила служебным положением и обманула государственных и муниципальных чиновников, похитив 300,1 млн рублей из краевого бюджета. Кроме того, обвиняемые отмыли (легализовали) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн рублей. Все трое подсудимых и их защита настаивают на оправдании.

Следствие направило в прокуратуру обвинительные заключения в отношении близких двух прикамских депутатов
Узнать подробнее
#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупционеры#Коррупция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика