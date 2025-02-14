Что смотреть на День всех влюбленных: 7 фильмов, чтобы поверить в любовь

Эмма — романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они…решили остаться друзьями. Мы увидим их в тот же день через год, через два… Но сколько лет должно пройти, чтобы они поверили в свою любовь и поняли, как много значил для них этот ОДИН ДЕНЬ?