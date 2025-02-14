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Posted 14 февраля, 09:52

Published 14 февраля, 09:52

Modified 14 февраля, 09:54

Updated 14 февраля, 09:54

Взорвавшуюся котельную в Добрянском округе проверяет Гострудинспекция

Деятельность взорвавшейся котельной в Вильве проверит Гострудинспекция

14 февраля 2025, 09:52
Фото: ВКонтакте/Камские зори..

Взорвавшуюся котельную в Добрянском округе проверяет Гострудинспекция

Сюжет
Коммунальный рай
По результатам проверки прокуратуре будет передана справка с перечнем допущенных хозяйствующим субъектом нарушений.

 

Гострудинспекция проверит работу ООО «Вильва», эксплуатирующую котельную в Вильве Добрянского округа, где произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Должностные лица Инспекции примут участие в качестве специалистов в проверке, организованной прокуратурой.

ООО «Вильва» осуществляет эксплуатацию котельной в Вильве, где 11 февраля произошла авария. В результате происшествия от ожогов пострадали два человека.

«Должностное лицо Инспекции, участвующее в проверке оценит соблюдение требований трудового законодательства, в том числе по вопросам надлежащего оформления трудовых отношений, охраны труда. По результатам мероприятия в прокуратуру будет представлена справка с перечнем допущенных хозяйствующим субъектом нарушений для дальнейшего вопроса о привлечении его к административной ответственности» — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

По данным МЧС на улице Школьная в посёлке Вильва в здании котельной 11 февраля в результате избыточного давления в котле произошел его разрыв без последующего горения.

Повреждена стена на площади 2 кв. м., два человека травмированы.

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