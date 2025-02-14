Деятельность взорвавшейся котельной в Вильве проверит Гострудинспекция

«Должностное лицо Инспекции, участвующее в проверке оценит соблюдение требований трудового законодательства, в том числе по вопросам надлежащего оформления трудовых отношений, охраны труда. По результатам мероприятия в прокуратуру будет представлена справка с перечнем допущенных хозяйствующим субъектом нарушений для дальнейшего вопроса о привлечении его к административной ответственности» — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.