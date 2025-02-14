Деятельность взорвавшейся котельной в Вильве проверит Гострудинспекция

Posted 14 февраля, 09:52
Published 14 февраля, 09:52
Modified 14 февраля, 09:54
Updated 14 февраля, 09:54
Гострудинспекция проверит работу ООО «Вильва», эксплуатирующую котельную в Вильве Добрянского округа, где произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Должностные лица Инспекции примут участие в качестве специалистов в проверке, организованной прокуратурой.
ООО «Вильва» осуществляет эксплуатацию котельной в Вильве, где 11 февраля произошла авария. В результате происшествия от ожогов пострадали два человека.
«Должностное лицо Инспекции, участвующее в проверке оценит соблюдение требований трудового законодательства, в том числе по вопросам надлежащего оформления трудовых отношений, охраны труда. По результатам мероприятия в прокуратуру будет представлена справка с перечнем допущенных хозяйствующим субъектом нарушений для дальнейшего вопроса о привлечении его к административной ответственности» — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.
По данным МЧС на улице Школьная в посёлке Вильва в здании котельной 11 февраля в результате избыточного давления в котле произошел его разрыв без последующего горения.
Повреждена стена на площади 2 кв. м., два человека травмированы.