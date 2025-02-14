Директор фонда капремонта Пермского края добровольно ушел с поста

Posted 14 февраля, 08:53
Published 14 февраля, 08:53
Modified 14 февраля, 08:55
Updated 14 февраля, 08:55
Гендиректор фонда капитального ремонта Владимир Хлебников покинул должность по собственному желанию. Его обязанности временно будет исполнять заместитель руководителя этой структуры Наталья Комарова, сообщает газета «Звезда». Предположительно, затем фонд возглавит начальник отдела капремонта мэрии Перми Станислав Ермолаев.
Хлебников был назначен гендиректором ведомства два года назад, до этого также два года исполнял обязанности руководителя.
Ранее к работе чиновника возникали претензии у вышестоящего руководства и органов надзора. В частности, деятельностью фонда был недоволен Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, отмечает телеграм-канал. По данным краевой прокуратуры, в 2021 году в фонде капремонта не обеспечили надлежащий контроль за действиями ООО «Стротекс». Компания должна была провести ремонтные работы в Перми, Чернушке и Березниках.