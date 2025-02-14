Директор фонда капремонта Пермского края добровольно ушел с поста

Ранее к работе чиновника возникали претензии у вышестоящего руководства и органов надзора. В частности, деятельностью фонда был недоволен Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, отмечает телеграм-канал. По данным краевой прокуратуры, в 2021 году в фонде капремонта не обеспечили надлежащий контроль за действиями ООО «Стротекс». Компания должна была провести ремонтные работы в Перми, Чернушке и Березниках.