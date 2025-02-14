properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 08:53

Published 14 февраля, 08:53

Modified 14 февраля, 08:55

Updated 14 февраля, 08:55

Директор фонда капремонта Пермского края добровольно ушел с поста

Директор фонда капремонта Пермского края добровольно ушел с поста

14 февраля 2025, 08:53
Фото: raion.gorodperm.ru.
Руководитель пермского фонда капремонта Хлебников уволен по собственному желанию.

Гендиректор фонда капитального ремонта Владимир Хлебников покинул должность по собственному желанию. Его обязанности временно будет исполнять заместитель руководителя этой структуры Наталья Комарова, сообщает газета «Звезда». Предположительно, затем фонд возглавит начальник отдела капремонта мэрии Перми Станислав Ермолаев.

Хлебников был назначен гендиректором ведомства два года назад, до этого также два года исполнял обязанности руководителя.

Ранее к работе чиновника возникали претензии у вышестоящего руководства и органов надзора. В частности, деятельностью фонда был недоволен Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, отмечает телеграм-канал. По данным краевой прокуратуры, в 2021 году в фонде капремонта не обеспечили надлежащий контроль за действиями ООО «Стротекс». Компания должна была провести ремонтные работы в Перми, Чернушке и Березниках.

Читайте также:
В Перми будут ремонтировать одну из центральных магистралей городаЖильцам аварийного дома в Закамске рекомендовали трясти управляющую компаниюЗавершено расследование дела высокопоставленного пермского экс-депутата
#Политика#Ремонт#Чиновники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика