Ефимов: С 2020 года в Москве за счет инвесторов построено 58 спортобъектов

Posted 14 февраля, 16:54
Published 14 февраля, 16:54
Modified 14 февраля, 16:54
Updated 14 февраля, 16:54
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет mos.ru.
«За пять лет за счет внебюджетных источников финансирования в Москве возвели 58 спортивных объектов совокупной площадью около 480 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тысяч квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов. Он также добавил, что речь идет о знаковых объектах и районных физкультурно-оздоровительных комплексах. Это многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью почти 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в районе Новокосино, а также ледовый дворец «Кристалл» площадью почти 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».
Новые объекты повышают доступность спортивного досуга для жителей разных районов Москвы, а также обеспечивают популяризацию активного образа жизни.
«В прошлом году построили спорткомплекс в Южном Бутове площадью более пяти тысяч квадратных метров. Там расположены взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок», — проинформировал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Он также напомнил, что в прошлом году в Щербинке появился ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Под крышей дворца, помимо катка, работают борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.
Строительство всех спортивных объектов в столице проводится под контролем Мосгосстройнадзора. За время строительства 11 спортивных объектов в целом было организовано около 90 выездных проверок Комитета государственного строительного надзора города Москвы. По результатам итоговых мероприятий составлены заключения о соответствии зданий требованиям проектной документации, после чего застройщикам выдали разрешения на их ввод в эксплуатацию. Самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным паркингом на 66 машино-мест появился на Базовской улице на севере Москвы. Четырехэтажное здание со спортивными залами и четырьмя бассейнами имеет площадь 14,3 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили 327 спортобъектов, из них 168 — с привлечением средств инвесторов.