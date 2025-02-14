Ефимов: С 2020 года в Москве за счет инвесторов построено 58 спортобъектов

Строительство всех спортивных объектов в столице проводится под контролем Мосгосстройнадзора. За время строительства 11 спортивных объектов в целом было организовано около 90 выездных проверок Комитета государственного строительного надзора города Москвы. По результатам итоговых мероприятий составлены заключения о соответствии зданий требованиям проектной документации, после чего застройщикам выдали разрешения на их ввод в эксплуатацию. Самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным паркингом на 66 машино-мест появился на Базовской улице на севере Москвы. Четырехэтажное здание со спортивными залами и четырьмя бассейнами имеет площадь 14,3 тысячи квадратных метров.