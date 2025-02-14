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Posted 14 февраля, 08:34

Published 14 февраля, 08:34

Modified 14 февраля, 08:36

Updated 14 февраля, 08:36

ЕР предложила снизить бюрокатическую нагрузку на учителей

ЕР предложила снизить бюрокатическую нагрузку на учителей

14 февраля 2025, 08:34
Фото: «Единая Россия», er.ru.
Решения по улучшению условий труда должны войти в Стратегию развития образования.
Фото: «Единая Россия», er.ru

Центральной фигурой новой Стратегии развития образования должен стать педагог. С таким предложением выступила «Единая Россия» на заседании профильной парткомиссии.

По словам секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева, в школах необходимо уравновесить оплату и нагрузку преподавателей, чтобы наиболее востребованные специалисты получали достойное вознаграждение за свою работу.

— В соответствии с поручением Президента по итогам Послания в ряде регионов тестируется новая модель оплаты труда учителей. Со следующего года система будет внедряться повсеместно. Важно контролировать реализацию этой инициативы. И там, где необходимо, донастроить систему так, чтобы она отвечала потребностям учителей и системы образования в целом, — отметил Владимир Якушев, подчеркнув, что важно сбалансировать зарплаты по всей стране.

Фото: «Единая Россия», er.ru

Экспертное сообщество солидарно с ЕР по вопросам улучшения условий для педагогов.

— Отношение к профессии должно измениться. У педагога должен быть бесспорный авторитет в аудитории и в обществе. У педагога должен быть особый статус, он должен быть спокоен и сконцентрирован на работе! — прокомментировал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

К слову, другие инициативы партии для внедрения в Стратегию, касаются содержания программ, совершенствования инфраструктуры, уровня учебной нагрузки, решения по вопросу сохранения или отмены ЕГЭ, сообщает сайт ER.RU.

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