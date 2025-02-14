Филиал «ПМУ» «Уралхима» поддержал научный форум агроклассников в ПГАТУ

Posted 14 февраля, 07:08
Published 14 февраля, 07:08
Modified 14 февраля, 07:10
Updated 14 февраля, 07:10
Экспертом в секции «Химико-биологические науки» выступил представитель филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“.
На профильной секции были представлены 15 исследовательских работ. Старшеклассники и студенты изучали состав воздуха в городе и в помещениях своих образовательных учреждений, качество воды, лечебные травы. Две работы были посвящены свойствам мочевины.
Экспертный совет присудил диплом победителя ученице 10 класса МОАУ СОШ №44 г. Перми Полине Баженовой за работу «Оценка загрязнения воздуха формальдегидом, летучими органическими соединениями и углекислым газом в кабинетах школы». Вторыми стали Алина Лунева и Софья Киселевич из 10 класса школы №12, исследовавшие антиоксидантную активность растений. Третье место заняли десятиклассницы Елена Михеева и Анастасия Щербакрва из школ №42 и №60 с работой «Мочевина и тиомочевина как структурные аналоги». Победитель и призеры секции, а также авторы еще трех достойных исследований получили специальные призы от «Уралхима».
Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
Уровень научных работ школьников и студентов произвел очень хорошее впечатление. Было видно, что участники конференции буквально «живут» своими исследованиями. «Уралхим» активно поддерживает вовлеченность учащихся региона в изучение химии и экологии, чтобы они понимали: выбор этой образовательной траектории открывает прекрасную перспективу трудоустройства в Компании.