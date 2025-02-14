Филиал «ПМУ» «Уралхима» поддержал научный форум агроклассников в ПГАТУ

Экспертный совет присудил диплом победителя ученице 10 класса МОАУ СОШ №44 г. Перми Полине Баженовой за работу «Оценка загрязнения воздуха формальдегидом, летучими органическими соединениями и углекислым газом в кабинетах школы». Вторыми стали Алина Лунева и Софья Киселевич из 10 класса школы №12, исследовавшие антиоксидантную активность растений. Третье место заняли десятиклассницы Елена Михеева и Анастасия Щербакрва из школ №42 и №60 с работой «Мочевина и тиомочевина как структурные аналоги». Победитель и призеры секции, а также авторы еще трех достойных исследований получили специальные призы от «Уралхима».