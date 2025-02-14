properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 07:08

Published 14 февраля, 07:08

Modified 14 февраля, 07:10

Updated 14 февраля, 07:10

Филиал «ПМУ» «Уралхима» поддержал научный форум агроклассников в ПГАТУ

Филиал «ПМУ» «Уралхима» поддержал научный форум агроклассников в ПГАТУ

14 февраля 2025, 07:08
Фото: Медиацентр ПГАТУ.
В Пермском государственном аграрно-технологическом университете (ПГАТУ) состоялась краевая научно-практическая конференция учащихся школ, лицеев и средних профессиональных образовательных учреждений «Научный форум агроклассников».
Фото: Медиацентр ПГАТУ

Экспертом в секции «Химико-биологические науки» выступил представитель филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“.

На профильной секции были представлены 15 исследовательских работ. Старшеклассники и студенты изучали состав воздуха в городе и в помещениях своих образовательных учреждений, качество воды, лечебные травы. Две работы были посвящены свойствам мочевины.

Экспертный совет присудил диплом победителя ученице 10 класса МОАУ СОШ №44 г. Перми Полине Баженовой за работу «Оценка загрязнения воздуха формальдегидом, летучими органическими соединениями и углекислым газом в кабинетах школы». Вторыми стали Алина Лунева и Софья Киселевич из 10 класса школы №12, исследовавшие антиоксидантную активность растений. Третье место заняли десятиклассницы Елена Михеева и Анастасия Щербакрва из школ №42 и №60 с работой «Мочевина и тиомочевина как структурные аналоги». Победитель и призеры секции, а также авторы еще трех достойных исследований получили специальные призы от «Уралхима».

Светлана Кропотина, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

Уровень научных работ школьников и студентов произвел очень хорошее впечатление. Было видно, что участники конференции буквально «живут» своими исследованиями. «Уралхим» активно поддерживает вовлеченность учащихся региона в изучение химии и экологии, чтобы они понимали: выбор этой образовательной траектории открывает прекрасную перспективу трудоустройства в Компании.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика