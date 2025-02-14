Итоги 2024 года: жители Прикамья удовлетворены качеством медицинских услуг

Posted 14 февраля, 13:10
Published 14 февраля, 13:10
Modified 14 февраля, 13:12
Updated 14 февраля, 13:12
Дмитрий Махонин подчеркнул, что значительный вклад в развитие и модернизацию сферы здравоохранения региона в период с 2019 по 2024 год внес нацпроект «Здравоохранение». Работа по его основным направлениям будет продолжена до 2030 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
По его словам, в нем обозначены ключевые тренды развития здравоохранения во всех регионах России на ближайшие годы, поэтому его реализация позволит достичь задач, которые поставил глава государства.
Глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень прокомментировала итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение». Она отметила укрепление материально-технической базы отрасли. Для строительства, ремонта и закупки медоборудования в рамках этого проекта было потрачено свыше 14 миллиардов рублей. Показатели здоровья жителей края улучшились.
На 21,4% сократилась смертность от заболеваний системы кровообращения. Пациенты, входящие в категории высокого сердечно-сосудистого риска, получают необходимые медикаменты бесплатно. Внедрение оптимальной схемы маршрутизации пациентов с инфарктами и инсультами из любой точки региона позволило достичь рекордного снижения больничной летальности от сосудистых катастроф.
Усилены меры по раннему выявлению и комплексному лечению онкологии. Начиная с 2020 года удалось снизить смертность от онкологических заболеваний более чем на 10%. Были созданы и успешно функционируют центры амбулаторной онкологической помощи.
Кроме того, внедрены передовые методы лечения, включающие использование таргетных препаратов. За последние три года на их приобретение из краевого бюджета дополнительно предоставлено около 4 миллиардов рублей, что позволило улучшить качество и доступность медицинской помощи для онкобольных.
Одним из ключевых направлений работы в последние годы была кадровая программа, главная задача которой — решить проблему дефицита медиков. В дополнение к федеральным мероприятиям весомую роль сыграла региональная программа «Медицинские кадры Прикамья», которую поддержал глава региона Дмитрий Махонин. Это обеспечило увеличение количества мест для абитуриентов, поступающих по целевому набору в медицинские учебные заведения, на 30% .
За последние три года на отдаленных территориях трудоустроено более 360 медиков. В 2025 году на меры по привлечению в отрасль и поддержке кадров будет направлено 285 миллионов рублей, отметила Анастасия Крутень.
Достижение целевых показателей национального проекта привело к повышению уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг. Оценка проводится страховыми медорганизациями в каждом субъекте РФ по шести параметрам. По итогам 2024 года Пермский край вошел в топ-5 регионов — лидеров по уровню удовлетворенности планом.
Этот успех стал возможен в том числе благодаря мерам, направленным на повышение доступности записи к врачу. Доля успешных записей за 2024 год увеличилась на 32% по сравнению с предыдущим годом. Анастасия Крутень отметила положительную динамику, но подчеркнула, что в этом направлении еще предстоит проделать значительную работу.
Глава Минздрава акцентировала внимание Дмитрия Махонина на развитии профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья жителей Прикамья. Несмотря на низкую ориентацию населения на регулярное прохождение профосмотров, в 2024 году диспансеризацию прошли 1,7 миллиона пермяков, что составляет 70% от общей численности населения региона.
По-прежнему на особом контроле находится медпомощь участникам СВО. В 2024 году на базе госпиталя для ветеранов войн был учрежден краевой центр реабилитации. Также продолжается работа по реализации программы медицинской реабилитации для пациентов с различными заболеваниями. В 2024 году были открыты новые отделения на 70 коек и подготовлено 77 специалистов для работы в реабилитационных отделениях.
Новыми направлениями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» стали программы по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С. В крае уже функционируют 4 специализированных эндокринологических центра. Более чем в 30 поликлиниках работают школы диабета, где в 2024 году обучение различным навыкам, улучшающим качество жизни, прошли 7500 пациентов с сахарным диабетом. Более 1000 детей обеспечены системами для контроля уровня глюкозы.
Для борьбы с гепатитом С из бюджета края выделено около 500 миллионов рублей на приобретение лекарств. Это поможет в три раза увеличить число лиц, которые лечат это заболевание. С учетом федерального финансирования специализированную медицинскую помощь при гепатите С будут получать более 3 тысяч пациентов в год.
В заключение встречи глава региона подчеркнул важность усиления контроля за проведением профилактических мероприятий и диспансеризации. При этом особое внимание должно быть уделено жителям региона трудоспособного возраста и людям с хроническими заболеваниями. Помимо этого, губернатор отметил необходимость дальнейшей работы в направлении медицинской реабилитации и оказания медпомощи участникам спецоперации и четкого исполнения программ, предусмотренных нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь».