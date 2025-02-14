Итоги 2024 года: жители Прикамья удовлетворены качеством медицинских услуг

По-прежнему на особом контроле находится медпомощь участникам СВО. В 2024 году на базе госпиталя для ветеранов войн был учрежден краевой центр реабилитации. Также продолжается работа по реализации программы медицинской реабилитации для пациентов с различными заболеваниями. В 2024 году были открыты новые отделения на 70 коек и подготовлено 77 специалистов для работы в реабилитационных отделениях.