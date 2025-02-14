Из семи магазинов «Светофор» в Прикамье изъято более 416 кг опасных продуктов

На сегодняшний день сотрудниками отдела ветеринарного надзора проверено 15 магазинов, в семи (две точки в Перми, по одной в Нытве, Чусовом, Октябрьском, Орде и Култаево) выявлено 18 наименований продукции весом 416,1 кг (рыба с/м, мясо свинины, голень куриная, чебуреки с мясом, шея свиная, колбасные изделия, печень свиная, ребро свиное, карбонат свиной, рыба паштет печеночный, сардельки, масло сливочное, полуфабрикат из индейки, карбонат свиной, тушенка свиная, пельмени «Сибирский бренд», крабовый рулет) с истекшим сроком годности, без маркировки с установленными сроками годности, условиями хранения и указанием производителя и без ветеринарных сопроводительных документов. Данная продукция снята с реализации и помещена на изолированное ответственное хранение до момента ее уничтожения.