Из семи магазинов «Светофор» в Прикамье изъято более 416 кг опасных продуктов

Posted 14 февраля, 10:27
Published 14 февраля, 10:27
Modified 14 февраля, 10:29
Updated 14 февраля, 10:29
С 3 февраля, в связи с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства, Россельхознадзором в отношении 53 магазинов сети «Светофор» начато проведение внеплановой выездной проверки. О первых результатах проверки сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
С начала 2025 года Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проведены выездные обследования и наблюдение за соблюдением обязательных требований ветеринарного законодательства в сети магазинов «Светофор» ООО «Торгсервис 59» — всего 53 торговые точки — на территории Пермского края.
В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что уполномоченные лица сети не своевременно гасят ветеринарные сопроводительные документы на входящую продукцию, за 2024 год всего не погашено 2880 таких документов. Уполномоченными лицами оформляются ветеринарные документы на продукцию (свинина в полутушах охлажденная, яйца куриные, ребра свиные, ноги свиные), на которую в соответствии с приказом Минсельхоза РФ, они не имеют права оформлять документы. Имеются факты оформления ветеринарных сопроводительных документов на товары — корма для животных с истекшим сроком годности.
Дополнительно было установлено, что в магазины «Светофор» в реализацию поступало масло сладко — сливочное несоленое «Традиционное» без оформленной декларации о соответствии на ее производство.
«Данные факты не позволяют подтвердить безопасность продукции в ветеринарно — санитарном отношении и свидетельствуют о нарушении Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», — сообщают в ведомстве.
Также в ходе выездных обследований установлено, что 16 площадок, зарегистрированных в ФГИС «ВетИС» компонент «Цербер», фактически не осуществляют деятельность по адресам, указанным в системе, в связи с закрытием торговых точек.
На сегодняшний день сотрудниками отдела ветеринарного надзора проверено 15 магазинов, в семи (две точки в Перми, по одной в Нытве, Чусовом, Октябрьском, Орде и Култаево) выявлено 18 наименований продукции весом 416,1 кг (рыба с/м, мясо свинины, голень куриная, чебуреки с мясом, шея свиная, колбасные изделия, печень свиная, ребро свиное, карбонат свиной, рыба паштет печеночный, сардельки, масло сливочное, полуфабрикат из индейки, карбонат свиной, тушенка свиная, пельмени «Сибирский бренд», крабовый рулет) с истекшим сроком годности, без маркировки с установленными сроками годности, условиями хранения и указанием производителя и без ветеринарных сопроводительных документов. Данная продукция снята с реализации и помещена на изолированное ответственное хранение до момента ее уничтожения.
В пяти магазинах было отобрано 14 проб продукции для проведения лабораторных исследований на качество и безопасность, в двух из которых выявлены ДНК сои в твороге мдж 9% и днк курицы в ветчине для завтрака, исследования продукции продолжаются.
На период проведения данных исследований проверка в сети магазинов «Светофор» приостановлена. После завершения всех исследований проверка возобновится.
Торговая сеть «Светофор» полностью прекратила работу в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Согласно данным, причиной закрытия магазинов стало решение налоговой службы о ликвидации юридического лица «Инвест Стандарт», которое контролировало деятельность этой сети в указанных округах.