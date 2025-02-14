Как пермякам уменьшить расход воды и сэкономить на оплате ЖКУ в 2025 году

Экономить воду — зачем это нужно в 2025 году Как экономить воду в Перми в 2025 году — доступные способы Как экономить воду в частном доме и на даче в Пермском крае в 2025 году Современные технологии и приборы для экономии воды

Оплата ЖКХ — то, чего многие жители Перми ждут с содроганием, поскольку цифры в квитанциях нередко огорчают и обескураживают. Тарифы на воду растут, как на горячую, так и на холодную. Рассказываем, можно ли оптимизировать расходы на оплату ЖКУ, и к каким способам уже сегодня прибегают пермяки.

Экономить воду — зачем это нужно в 2025 году Зачем экономить воду в 2025 году в Перми? Ответ на этот вопрос очевиден: для того, чтобы сэкономить на оплате ЖКУ, оптимизировать расходы и личный бюджет. Может показаться, что выгода незначительная. Однако даже самых простых подсчетов будет достаточно, чтобы понять — сэкономить можно, и существенно. «Только благодаря тому, что стала следить за расходом воды, могу каждый месяц экономить примерно тысячу рублей, а иногда и больше. Для кого как, а для меня это существенно, с учетом того, какие счета приходят каждый месяц», — рассказала нашему изданию Светлана Андреевна, пенсионерка из Перми. Еще одна причина в пользу того, чтобы начать экономить воду в 2025 году — это экология. Темой бережного отношения к ресурсам все чаще проникаются молодые пермяки. Многих из них беспокоит грядущий дефицит воды, который, как предполагают некоторые ученые, на нашей планете может возникнуть уже через несколько лет. Специалисты прогнозируют 40-процентный дефицит. Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН, еще несколько лет назад в беседе с «Парламентской газетой» предупреждал, что к 2035 году в европейской части РФ положение с водой может стать катастрофическим, и необходимо приступать к внедрению инноваций в этой сфере. «Особенно сложным положение может стать на Ставрополье, в Волгограде, в Оренбурге и в Кургане, то есть, везде, где дефицит воды наблюдается уже сейчас. Свою роль может сыграть и глобальное потепление. Ведь в условиях повышения температуры воздуха с поверхности морей и океанов будет испаряться вода, и в теплой атмосфере она будет задерживаться надолго. Это может привести к тому, что дожди, хотя и станут обильнее, но будут крайне редкими. Следствие — наводнения и засухи», — предупредил эксперт. Экономия воды — способ сократить расходы и сохранить ресурсы в 2025 году . Фото: Изображение Midjourney Как экономить воду в Перми в 2025 году — доступные способы С необходимостью экономно расходовать воду согласятся многие пермяки. Однако не все из них фактически готовы к тому, чтобы принимать в этом направлении конкретные меры. Некоторых пугает то, что в целях экономии придется радикальным образом менять устоявшиеся привычки, сложившийся быт. Впрочем, далеко не все способы это в обязательном порядке предполагают. Вот лишь несколько простых способов сэкономить воду, которые без проблем адаптируются к комфортной и привычной жизни пермяков: Выключать воду тогда, когда ей не пользуются — во время мытья рук или, например, чистки зубов.

Своевременное ополаскивание посуды — сразу после приема пищи. Это поможет не тратить ресурсы на то, чтобы отмывать тарелки от засохшей пищи.

Уменьшение напора воды в процессе мытья посуды.

Запуск стиральной и посудомоечной машин исключительно при условии полной загрузки. Такая практика поможет сократить расход воды, требуемой на один цикл.

Выбор экономичных режимов при использовании стиральной машины. В большей части моделей такая опция предусмотрена.

Мытье фруктов и овощей в какой-либо емкости, например, в миске. Если мыть их под водой из крана, расход воды становится гораздо существеннее. Есть и другие способы сэкономить на потреблении воды в 2025 году. Один из наиболее очевидных — установить счетчики в квартире. Это поможет взять под контроль расходы и, как следствие, платить только за фактически потребленный объем воды. В противном случае придется учитывать тариф на горячую воду и тариф на холодную воду, общий для всего многоквартирного дома. Александр Кустарев, главный специалист ПТО ГБУ «ЭВАЖД», в беседе с «Российской Газетой» отмечает, что установка счетчиков на воду — это, пожалуй, самый простой и самый первый совет по экономии. Такие счетчики, подчеркнул он, позволят экономить воду и в тот период, когда в квартире никто не живет — нужно будет просто передавать показания, равные нулю. «Если есть задача сэкономить на воде, стоит более разумно подходить и к эксплуатации посудомоечных, стиральных машин. К примеру, запускать их рекомендуется исключительно с полной загрузкой. Не стоит забывать, что за один цикл оборудование расходует от 40 до 80 или даже 90 литров, причем, нагрузка тут никакого значения иметь не будет», — говорит эксперт. Экономия воды: счетчики и разумное использование техники помогут сократить расходы . Фото: 1MI Некоторые пермяки экономят воду по старинке, способами, которые известны достаточно давно. В их числе — наш читатель Николай. «Я мою посуду способом, которым ее мыла еще моя бабушка — воду набираю в раковину, а не включаю кран. Лично подсчитал, что такой способ позволяет сократить расход в три или даже в четыре раза», — делится Николай. Людмила из Перми рассказала нашему изданию о том, сколько воды экономит ее семья благодаря посудомоечной машине. «Уже не представляю, как мы раньше без нее жили. Во-первых, удобно, а во-вторых — экономично. Исходя из наших подсчетов, каждый день на мытье посуды раньше, под краном, уходило несколько десятков литров воды. Когда за дело взялась машина, расход сократился в несколько раз. К примеру, если мыть посуду раз в день, потребуется не более 10-15 литров», — отмечает пермячка. Неочевидный, но эффективный способ экономить воду — установить в туалете бачок с двойным смывом. Таким образом, за один «сеанс» бачок не будет опустошаться до конца. А еще некоторые жители Перми оценили удобство и экономичность таких приспособлений, как аэраторы. Это специальные насадки для водопроводных кранов. Они смешивают воздух и воду, за счет чего расход последней сокращается, а напор при этом остается прежним. Кирилл Березнев, директор по производству предприятия «Росводоканал», в беседе с изданием «Известия» подчеркнул, что насадка на водопроводный кран считается одним из самых действенных способов экономии воды. «Можно рассмотреть такой вариант, как замена обычных вентильных кранов на аналогичные приспособления с гусаком. Это поможет не тратить лишнее время на настройку температуры подачи воды. Также можно посоветовать установку сливного механизма для унитаза с двумя кнопками. Ну, а если замена сантехнического оборудования кажется кардинальным решением, есть способ попроще — в унитазный бачок можно положить бутылку, наполненную водой, или любой другой внушительный по весу предмет. Таким образом объем бачка сократится, соответственно, для слива будет требоваться гораздо меньше воды», — рекомендует эксперт. Кроме того, Березнев посоветовал проверить состояние унитаза, поскольку если он течет, то и расход воды может повышаться. По словам эксперта, даже тонкая водяная струйка может «вылиться» во внушительную сумму. Мыть посуду можно, просто набрав полную раковину воды, это также поможет снизить расходы воды и сэкономить без ущерба для комфорта . Фото: 1MI Как экономить воду в частном доме и на даче в Пермском крае в 2025 году С началом дачного сезона владельцы частных домов сталкиваются с внушительными расходами воды. Ведь приходится поливать грядки, цветники. Однако и в этом случае есть варианты, как сэкономить воду. Опытные дачники знают, что разумнее всего планировать полив огорода на ранее утро или на вечер — то есть, на периоды, когда испарение воды становится не настолько интенсивным. Другие дачники экономят на поливе, используя талую воду. Алексей из Кунгура рассказал нашему изданию о том, что в прошлом году у себя на даче он подключил систему капельного орошения. Это, по его словам, позволяет ему значительно экономить на воде. «Благодаря этой системе перерасход воды исключен, потому что она доставляется туда, куда нужно — прямо к корням. Это плюс и для урожая, потому что исключается перелив растений, и испарение. У соседа стоит автоматический полив — тоже неплохое решение, правда, подороже. В этой системе есть датчики, определяющие влажность почвы, поэтому можно заранее понять, сколько именно воды потребуется для полива», — рассказывает наш читатель. В частных домах расход воды существенным образом увеличивается и за счет высокого давления. Чтобы избежать лишних затрат, можно установить специальные регуляторы. Экономьте воду в частном доме: используйте капельный полив, собирайте талую воду, устанавливайте регуляторы давления. . Фото: 1MI Современные технологии и приборы для экономии воды Технический прогресс не стоит на месте, и регулярно на рынке появляются различные приспособления и решения для экономии воды. В их числе — так называемые умные счетчики. Это оборудование, которое в автоматическом режиме контролирует расход, а данные передает через интернет. Благодаря им можно не просто экономить воду, но и вовремя определять утечки и оперативно устранять их. Такое оборудование в Перми стоит порядка 8-10 тысяч рублей, в зависимости от модели. Уже упоминавшиеся аэраторы для водопроводных кранов в Перми в 2025 году обойдутся даже дешевле — цена стартует от 200-300 рублей. Можно приобрести даже смеситель с уже установленным на него аэратором — он стоит примерно 4-5 тысяч рублей. Экономить воду можно, используя специальные душевые лейки в виде насадок. Они позволяют контролировать расход воды до показателей в два или в три литра в минуту. Это гораздо ниже по сравнению со стандартными показателями. На рынке появляются различные приспособления для экономии воды, в их числе умные счетчики . Фото: ozon.ru/OIOT В отдельную категорию можно выделить и использование современной бытовой техники — посудомоечных и стиральных машин с опцией сбережения воды. Модели в автоматическом режиме определяют массу загрузки и уже сами обеспечивают регулирование необходимого уровня воды. Сергей Солодкий, руководитель отдела по защите прав потребителей Роскачества, в беседе с «РИА Новости» напоминает: экономия воды должна быть без ущерба комфорту и гигиене семьи. «К примеру, можно экономить воду, принимая душ, а не ванну. И экономия получается существенной — почти сто литров, и это только в день. Советую использовать аэраторы, которые помогают экономить воду без ущерба для напора. Ну, а если показания счетчиков все равно кажутся подозрительно большими, несмотря на все принимаемые меры, выход один — обращаться за помощью к специалистам ресурсоснабжающих предприятий», — рекомендует эксперт. Также Солодкий напомнил, что стоит решительно отказаться от идеи махинаций со счетчиками, в том числе, от их «отматывания» назад. Это приведет к тому, что расход никуда не денется, однако оплачивать его придется соседям по дому. Когда мошенничество вскроется, что обязательно произойдет, виновник получит строгое наказание — крупный штраф или даже тюремный срок. Читайте также: Как получить компенсацию расходов на оплату ЖКУ в Перми в 2025 году У пассажира самолёта из Узбекистана в пермском аэропорту забрали сыр Пермяка осудят за преступление 22-летней давности