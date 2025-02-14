Лишившее воды пермскую пекарню «Дом Демидовых» предприятие оштрафовали

Пермское УФАС установило, что помещения в здании по ул. Ленина, 46А были подключены к централизованным сетям водоснабжения ООО «Новогор-Прикамье» опосредованно через территорию ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА», располагающего запорной арматурой на своих сетях, при закрытии которой помещения заявителей могут отключаться от водоснабжения. Кроме того, компания «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» без согласования с иными собственниками стала проводить работы по перекладке сети водоснабжения между зданиями, которые так и не были завершены, а водоснабжение заявителей не возобновилось.