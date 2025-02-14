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Posted 14 февраля, 09:17

Published 14 февраля, 09:17

Modified 14 февраля, 09:19

Updated 14 февраля, 09:19

ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» оштрафовали за отключение воды в пермской пекарне

Лишившее воды пермскую пекарню «Дом Демидовых» предприятие оштрафовали

14 февраля 2025, 09:17
Фото: properm.ru.

ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» оштрафовали за отключение воды в пермской пекарне

Сюжет
Уфас
Конфликт между предприятиями продолжается с лета прошлого года.

Пермское УФАС завершило рассмотрение дела, возбужденного по факту отключения от водоснабжения кафе-пекарни «Дом Демидовых» и ООО «НИЦ „Энергоресурс“. Виновной признана и оштрафована компания „ТЕХПРОМАВТОМАТИКА“, сообщают антимонопольщики.

Летом в антимонопольный орган поступили жалобы индивидуального предпринимателя Артёма Сокола, владельца кафе-пекарни «Дом Демидовых», а также ООО «НИЦ „Энергоресурс“ о незаконном прекращении водоснабжения помещений в здании по ул. Ленина, 46А в Перми.

Заявители указали, что с июля 2024 года водоснабжение их помещений прекратилось из-за незаконных действий ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА», владеющего соседним зданием по ул. Газеты Звезда, 20 и частью помещений по ул. Ленина, 46А.

Пермское УФАС установило, что помещения в здании по ул. Ленина, 46А были подключены к централизованным сетям водоснабжения ООО «Новогор-Прикамье» опосредованно через территорию ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА», располагающего запорной арматурой на своих сетях, при закрытии которой помещения заявителей могут отключаться от водоснабжения. Кроме того, компания «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» без согласования с иными собственниками стала проводить работы по перекладке сети водоснабжения между зданиями, которые так и не были завершены, а водоснабжение заявителей не возобновилось.

Компания «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» своей вины в прекращении водоснабжения соседних помещений не признала, указав, что о причинах этого ей неизвестно, а также что не считает себя лицом, ответственным за эксплуатацию и содержание данных коммунальных сетей.

Позиция компании была отклонена антимонопольным органом как несостоятельная. Согласно действующему законодательству, абонентам и владельцам водопроводных сетей, через которые коммунальный ресурс получают другие абоненты, запрещено создавать препятствия транспортировке воды через эти сети и требовать возмещения затрат на их эксплуатацию, отмечают в УФАС.

Пермское УФАС признало ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» виновным в незаконном препятствовании водоснабжения потребителей и привлекло нарушителя к административной ответственности, оштрафовав на 50 тыс рублей. Организации выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушению.

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