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Posted 14 февраля, 12:13

Published 14 февраля, 12:13

Modified 14 февраля, 12:15

Updated 14 февраля, 12:15

Медсестра детской больницы в Перми умерла на рабочем месте

Медсестра детской больницы в Перми умерла на рабочем месте

14 февраля 2025, 12:13
Фото: 1MI.
В Перми расследуют смерть медицинской сестры.

В Детской клинической больнице № 13 прямо на рабочем месте умерла сотрудница. Женщина работала в стационарном отделении паллиативной медицинской помощи хосписа. Об этом сообщает пресс-служба инспекции по труду.

Ведомство занимается расследованием произошедшего. 54-летнюю медсестру нашли в детской раздевалке работники медучреждения после смены. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая. Инспекция проверяет документы и условия труда. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза. Если будут найдены нарушения, то медучреждению может грозить административное наказание.

На днях, 12 февраля утром на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза.

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#Здоровье#Медицина#Труд
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