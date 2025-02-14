Медсестра детской больницы в Перми умерла на рабочем месте

Ведомство занимается расследованием произошедшего. 54-летнюю медсестру нашли в детской раздевалке работники медучреждения после смены. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая. Инспекция проверяет документы и условия труда. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза. Если будут найдены нарушения, то медучреждению может грозить административное наказание.