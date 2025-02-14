Медсестра детской больницы в Перми умерла на рабочем месте

Posted 14 февраля, 12:13
Published 14 февраля, 12:13
Modified 14 февраля, 12:15
Updated 14 февраля, 12:15
В Детской клинической больнице № 13 прямо на рабочем месте умерла сотрудница. Женщина работала в стационарном отделении паллиативной медицинской помощи хосписа. Об этом сообщает пресс-служба инспекции по труду.
Ведомство занимается расследованием произошедшего. 54-летнюю медсестру нашли в детской раздевалке работники медучреждения после смены. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая. Инспекция проверяет документы и условия труда. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза. Если будут найдены нарушения, то медучреждению может грозить административное наказание.
На днях, 12 февраля утром на рабочем месте был обнаружен без признаков жизни Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза.