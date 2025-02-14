«Молодежь — это энергия». В Перми вновь снимают приключения Ивана Семенова

Стоит отметить, что новый фильм — последняя часть трилогии о приключениях пермского «хулигана» и весельчака Ивана Семёнова. По сюжету главный герой под влиянием своей возлюбленной Танечки становится самым правильным на свете мальчиком, — настолько, что чуть не теряет друзей и саму Таню. Чтобы исправить положение, он должен победить на соревнованиях по сноукаякингу и своего главного врага — популярного в школе спортсмена Олега.