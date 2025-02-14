«Молодежь — это энергия». В Перми вновь снимают приключения Ивана Семенова

Posted 14 февраля, 08:54
Published 14 февраля, 08:54
Modified 14 февраля, 11:36
Updated 14 февраля, 11:36
Вчера, 13 февраля, на площадке РБК-Пермь прошла пресс-конференция с командой фильма «Иван Семёнов. Полный каяк!». На встрече были режиссер Кирилл Седухин, актеры Роман Погорелов (Ваня), София Грузенко (Танечка) и Леон Кемстач (антагонист Олег).
Стоит отметить, что новый фильм — последняя часть трилогии о приключениях пермского «хулигана» и весельчака Ивана Семёнова. По сюжету главный герой под влиянием своей возлюбленной Танечки становится самым правильным на свете мальчиком, — настолько, что чуть не теряет друзей и саму Таню. Чтобы исправить положение, он должен победить на соревнованиях по сноукаякингу и своего главного врага — популярного в школе спортсмена Олега.
В Перми съемки уже проходили в школе «Энергополис», а также в студии РБК-Пермь. Поэтому Леон Кемстач, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышел к журналистам в накладной бороде. В только что отснятой сцене Ване представился кошмар о том, как ему придется стать курьером. Сцена показывает главный нерв фильма: подростковые проблемы любви, соперничества, поиска своего места в мире.
Также Леон рассказал о своих отношениях с Пермью: его отчим родом отсюда, но актер прежде бывал в Перми редко. Молодой человек не успел посмотреть город, но планирует возвращаться сюда на лыжные курорты.
По словам режиссера Кирилла Седухина, сплав спортивного и любовного соперничества, азарта и динамики сноукаякинга должны выразить заряд молодости героев. «Молодежь — это энергия, хотелось передать эту энергию в отношениях и в спорте», — поделился режиссер Кирилл Седухин. «Подростковье — это самый сложный возраст и самый интересный для драматургии, поступки ребят в жизни — совершенно нетривиальные», — сказал режиссер.
Цикл снят по мотивам повести Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова», где действие происходит в Перми. Советские экранизации: фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» и кукольный мультфильм «Жизнь и страдания Ивана Семёнова».