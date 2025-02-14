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Posted 14 февраля, 08:54

Published 14 февраля, 08:54

Modified 14 февраля, 11:36

Updated 14 февраля, 11:36

В Перми прошла пресс-конференция посещённая фильму «Иван Семёнов. Полный каяк!»

«Молодежь — это энергия». В Перми вновь снимают приключения Ивана Семенова

14 февраля 2025, 08:54
Фото: пресс-служба кинокомпании «Проспект Мира».

В Перми прошла пресс-конференция посещённая фильму «Иван Семёнов. Полный каяк!»

Как рассказать о подростковых проблемах через экстремальный спорт? Узнали на встрече с создателями трилогии об Иване Семёнове.

Вчера, 13 февраля, на площадке РБК-Пермь прошла пресс-конференция с командой фильма «Иван Семёнов. Полный каяк!». На встрече были режиссер Кирилл Седухин, актеры Роман Погорелов (Ваня), София Грузенко (Танечка) и Леон Кемстач (антагонист Олег).

Стоит отметить, что новый фильм — последняя часть трилогии о приключениях пермского «хулигана» и весельчака Ивана Семёнова. По сюжету главный герой под влиянием своей возлюбленной Танечки становится самым правильным на свете мальчиком, — настолько, что чуть не теряет друзей и саму Таню. Чтобы исправить положение, он должен победить на соревнованиях по сноукаякингу и своего главного врага — популярного в школе спортсмена Олега.

В Перми съемки уже проходили в школе «Энергополис», а также в студии РБК-Пермь. Поэтому Леон Кемстач, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышел к журналистам в накладной бороде. В только что отснятой сцене Ване представился кошмар о том, как ему придется стать курьером. Сцена показывает главный нерв фильма: подростковые проблемы любви, соперничества, поиска своего места в мире.

Также Леон рассказал о своих отношениях с Пермью: его отчим родом отсюда, но актер прежде бывал в Перми редко. Молодой человек не успел посмотреть город, но планирует возвращаться сюда на лыжные курорты.

По словам режиссера Кирилла Седухина, сплав спортивного и любовного соперничества, азарта и динамики сноукаякинга должны выразить заряд молодости героев. «Молодежь — это энергия, хотелось передать эту энергию в отношениях и в спорте», — поделился режиссер Кирилл Седухин. «Подростковье — это самый сложный возраст и самый интересный для драматургии, поступки ребят в жизни — совершенно нетривиальные», — сказал режиссер.

Цикл снят по мотивам повести Льва Давыдычева «Жизнь Ивана Семенова», где действие происходит в Перми. Советские экранизации: фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» и кукольный мультфильм «Жизнь и страдания Ивана Семёнова».

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#Пермь#Культура#Кино
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