Музей кино откроют на северо-востоке Пермского края в 2025 году

Posted 14 февраля, 02:36
Published 14 февраля, 02:36
Modified 14 февраля, 02:38
Updated 14 февраля, 02:38
В 2025 году в Губахе откроется музей кино. Он разместится в местном визит-центре, сообщает Министерство туризма Пермского края.
В музее можно будет увидеть фрагменты декораций и костюмы, редкие фотографии со съемочных площадок, яркие воспоминания участников съемок.
Именно в Губахе и ее окрестностях частично или полностью снимались всем известные фильмы: «Географ глобус пропил» (2012), «Время первых» (2016), «Топор» (2018), «Сердце Пармы» (2020), «Последний богатырь: корень зла» (2020), «Чук и Гек» (2021), «ОДНА» (2020) — всего около 17 кинолент. И туристы с удовольствием посещают места съемок.