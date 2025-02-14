Музей кино откроют на северо-востоке Пермского края в 2025 году

Именно в Губахе и ее окрестностях частично или полностью снимались всем известные фильмы: «Географ глобус пропил» (2012), «Время первых» (2016), «Топор» (2018), «Сердце Пармы» (2020), «Последний богатырь: корень зла» (2020), «Чук и Гек» (2021), «ОДНА» (2020) — всего около 17 кинолент. И туристы с удовольствием посещают места съемок.