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Posted 14 февраля, 02:36

Published 14 февраля, 02:36

Modified 14 февраля, 02:38

Updated 14 февраля, 02:38

Музей кино откроют на северо-востоке Пермского края в 2025 году

Музей кино откроют на северо-востоке Пермского края в 2025 году

14 февраля 2025, 02:36
Фото: Стар Медиа.
Сюжет
Туризм
Там можно будет увидеть фрагменты декорация к «Сердцу Пармы» и другим фильмам, снимавшимся в окрестностях Губахи.

В 2025 году в Губахе откроется музей кино. Он разместится в местном визит-центре, сообщает Министерство туризма Пермского края.

В музее можно будет увидеть фрагменты декораций и костюмы, редкие фотографии со съемочных площадок, яркие воспоминания участников съемок.

Именно в Губахе и ее окрестностях частично или полностью снимались всем известные фильмы: «Географ глобус пропил» (2012), «Время первых» (2016), «Топор» (2018), «Сердце Пармы» (2020), «Последний богатырь: корень зла» (2020), «Чук и Гек» (2021), «ОДНА» (2020) — всего около 17 кинолент. И туристы с удовольствием посещают места съемок.

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#Туризм#Губаха#Музей#Кино#Съемки
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