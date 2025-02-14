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Posted 14 февраля, 07:38

Published 14 февраля, 07:38

Modified 14 февраля, 07:40

Updated 14 февраля, 07:40

На стройке элитного дома в Перми, где разбился насмерть рабочий, нашли нарушения

На стройке элитного дома в Перми, где разбился насмерть рабочий, нашли нарушения

14 февраля 2025, 07:38
Фото: dom-stroganov.ru.
Ответственных хотят привлечь к административной ответственности.

Инспекция труда нашла нарушения на строительной площадке элитного жилого дома «Строганов» в центре Перми, где работник упал с пятого этажа. Ответственных хотят привлечь к административной ответственности.

8 февраля по ул. Пермская, 86 с высоты пятого этажа строящегося дома упал бетонщик. Он разбился насмерть. В связи с трагедией Государственная инспекция труда организовала рейдовый осмотр. Оценке соблюдения обязательных требований подверглись ряд хозяйствующих субъектов, осуществляющих работы: ООО «Сорренто», ООО «Строй-Комплекс», ООО «Оникс», ООО «Пегас».

Специалисты нашли ряд нарушений:

  • На строительном объекте отсутствует согласованность действий организаций, осуществляющих строительные работы;
  • Отсутствуют защитные ограждения на лестничном марше, на высоте здания строящегося объекта не определены границы опасных зон;
  • Работники допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения проверки знаний требований охраны труда и обязательных предварительных медицинских осмотров;
  • Один из работников не обеспечен средствами индивидуальной защиты (каской);

Сейчас решается вопрос о привлечении организаций, допустивших нарушения, к административной ответственности, сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.

Клубный дом «Строгановский» по ул. Пермская, 86 возводит СЗ «Пермская». Срок сдачи квартир — четвертый квартал 2025 года. В доме 10 этажей. На уровне пятого этажа девелопер обещает обустроить террасу.

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#Строительство#Нарушения#Несчастный случай на работе#Стройка
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