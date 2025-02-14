На стройке элитного дома в Перми, где разбился насмерть рабочий, нашли нарушения

Posted 14 февраля, 07:38
Published 14 февраля, 07:38
Modified 14 февраля, 07:40
Updated 14 февраля, 07:40
Инспекция труда нашла нарушения на строительной площадке элитного жилого дома «Строганов» в центре Перми, где работник упал с пятого этажа. Ответственных хотят привлечь к административной ответственности.
8 февраля по ул. Пермская, 86 с высоты пятого этажа строящегося дома упал бетонщик. Он разбился насмерть. В связи с трагедией Государственная инспекция труда организовала рейдовый осмотр. Оценке соблюдения обязательных требований подверглись ряд хозяйствующих субъектов, осуществляющих работы: ООО «Сорренто», ООО «Строй-Комплекс», ООО «Оникс», ООО «Пегас».
Специалисты нашли ряд нарушений:
Сейчас решается вопрос о привлечении организаций, допустивших нарушения, к административной ответственности, сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.
Клубный дом «Строгановский» по ул. Пермская, 86 возводит СЗ «Пермская». Срок сдачи квартир — четвертый квартал 2025 года. В доме 10 этажей. На уровне пятого этажа девелопер обещает обустроить террасу.