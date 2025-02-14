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Posted 14 февраля, 09:23

Published 14 февраля, 09:23

Modified 14 февраля, 09:25

Updated 14 февраля, 09:25

Отменен авиарейс из Перми в Баку. Что случилось?

Отменен авиарейс из Перми в Баку. Что случилось?

14 февраля 2025, 09:23
Фото: Изображение Midjourney.
18 февраля улететь в Азербайджан напрямую из Большого Савино не выйдет.

Авиакомпания «ИрАэро» отменила рейс из Перми в Баку. Он должен был состояться 18 февраля.

По данным онлайн-табло «Большого Савино», следующий вылет в столицу Азербайджана запланирован на 25 февраля. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», причина отмены рейса — нераспроданные билеты.

Напомним, минувшей осенью «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до 25 марта 2025 года. Рейсы выполняются один раз в неделю, по вторникам, на самолете Superjet.

В январе из-за неблагоприятных погодных условий в Азербайджане был задержан рейс «ИрАэро» из Баку в Пермь. Люди застряли в аэропорту на 14 часов. По словам пассажиров, авиакомпания даже не предоставила туристам гостиницу. Некоторые люди спали прямо на полу в здании терминала. Представители перевозчика обеспечили путешественников водой и едой только через несколько часов, а затем якобы сбежали.

В «ИрАэро» ответили, что «согласно нормативным документам, все пассажиры задержанного рейса своевременно получали питание и воду».

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#Большое савино#Самолет#Отмена рейсов
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