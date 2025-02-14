Отменен авиарейс из Перми в Баку. Что случилось?

В январе из-за неблагоприятных погодных условий в Азербайджане был задержан рейс «ИрАэро» из Баку в Пермь. Люди застряли в аэропорту на 14 часов. По словам пассажиров, авиакомпания даже не предоставила туристам гостиницу. Некоторые люди спали прямо на полу в здании терминала. Представители перевозчика обеспечили путешественников водой и едой только через несколько часов, а затем якобы сбежали.