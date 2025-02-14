Отменен авиарейс из Перми в Баку. Что случилось?

Posted 14 февраля, 09:23
Published 14 февраля, 09:23
Modified 14 февраля, 09:25
Updated 14 февраля, 09:25
Авиакомпания «ИрАэро» отменила рейс из Перми в Баку. Он должен был состояться 18 февраля.
По данным онлайн-табло «Большого Савино», следующий вылет в столицу Азербайджана запланирован на 25 февраля. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», причина отмены рейса — нераспроданные билеты.
Напомним, минувшей осенью «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до 25 марта 2025 года. Рейсы выполняются один раз в неделю, по вторникам, на самолете Superjet.
В январе из-за неблагоприятных погодных условий в Азербайджане был задержан рейс «ИрАэро» из Баку в Пермь. Люди застряли в аэропорту на 14 часов. По словам пассажиров, авиакомпания даже не предоставила туристам гостиницу. Некоторые люди спали прямо на полу в здании терминала. Представители перевозчика обеспечили путешественников водой и едой только через несколько часов, а затем якобы сбежали.
В «ИрАэро» ответили, что «согласно нормативным документам, все пассажиры задержанного рейса своевременно получали питание и воду».