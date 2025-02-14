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Posted 14 февраля, 11:15

Published 14 февраля, 11:15

Modified 14 февраля, 11:17

Updated 14 февраля, 11:17

Пермская тюремщица получила сразу две награды конкурса красоты

Пермская тюремщица получила сразу две награды конкурса красоты

14 февраля 2025, 11:15
Фото: ГУфСИН.
Сотрудница пермского ГУФСИН взяла два титула всероссийского конкурса красоты.

Старший инструктор кинологической группы отдела охраны Кинолог СИЗО-1 Анна Смирнова завоевала титулы «Миссис Впечатление» и «Вторая Вице-Миссис» пермского этапа конкурса. Об этом пишут соцсети мероприятия. Итоги подвели накануне в ДК Молодежи. Победительница состязаний — Полина Головкова, она отправится на всероссийский финал в Санкт-Петербург.

Видео: конкурс «Ты уникальная».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, масштабный проект проводится в 75 городах России. Организаторы оценивают не только внешность красавиц, но и их внутренние качества.

Добавим, Анна мастер спорта по кинологическому спорту, неоднократно становилась чемпионом России.

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