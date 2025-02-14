Пермская тюремщица получила сразу две награды конкурса красоты

Старший инструктор кинологической группы отдела охраны Кинолог СИЗО-1 Анна Смирнова завоевала титулы «Миссис Впечатление» и «Вторая Вице-Миссис» пермского этапа конкурса. Об этом пишут соцсети мероприятия. Итоги подвели накануне в ДК Молодежи. Победительница состязаний — Полина Головкова, она отправится на всероссийский финал в Санкт-Петербург.