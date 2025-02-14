Пермские хакеры попали на многомиллионные налоги за криптовалютные операции

Posted 14 февраля, 06:51
Published 14 февраля, 06:51
Modified 14 февраля, 09:09
Updated 14 февраля, 09:09
Как стало известно из достоверных источников, пермские участники группировки «русских хакеров» Александр Ковалев и Владислав Гилев, а также и остальные их подельники стали фигурантами новых уголовных дел. Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, речь идет о неуплате налогов за полученный от криптовалютных операций доход. По их словам, взыскиваемые с хакеров суммы в бюджет могут сравниться с недоимками крупных промышленных предприятий.
В суды Перми налоговые дела пока не поступили, хотя известно, что обвинительное заключение в отношении Гилева уже утверждено. Официально в следственных органах до поступления дела в суд налоговую историю «русских хакеров» не комментируют.
Судя по материалам арбитражного суда, в январе 2025 года Ковалев и Гилев пытались обжаловать вынесенные Межрайонная ИФНС России № 20 санкции на взыскание недоимки, информацию журналисту Properm.ru подтвердили в арбитражном суде. Иск Ковалева к ИФНС принят к рассмотрению, иск Гилева возвращен. Последний подавал ходатайство как индивидуальный предприниматель, хотя в рассматриваемый период не был зарегистрирован как ИП. Суд, указав, что Гилев может обратиться повторно как физлицо, вернул ему заявление.
По информации журналиста Properm.ru, налоговая вменила Гилеву и Ковалеву неуплату налогов за период с 2019 по 2021 годы. ИФНС нашла у хакеров незаконно полученный доход от криптовалютных операций в общей сложности на сумму около миллиарда. Гилеву вменяется неуплата НДФЛ на сумму 62,4 млн рублей от полученного дохода на сумму более 408 млн рублей.
Хакер Владислав Гилев на допросе по делу бывшего контрразведчика Григория Царегородцева сам рассказывал, что основной его источник доходов — криптовалютные операции. Как он рассказал в суде, продажей криптовалюты он занимался с 2010 года, на этом поприще он и познакомился с Александром Ковалевым. Он также пояснял, что занятие криптой приносило ему хорошие доходы — именно ему по просьбе подельника мать привезла из дома приготовленный чемодан со 100 млн рублей. По словам Гилева в суде, деньги в январе 2022 года у него были приготовлены для поездки в Сочи, но их пришлось отдать накануне задержания для «решения вопросов с силовиками».
Гилев ранее дважды был судим. В 2011 году Мотовилихинский суд приговорил его к 3,5 годам условно за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Во второй раз его осудили уже как хакера в Савёловском суде Москвы в апреле 2024 года. Этот приговор Гилев пытался привести как доказательство для налоговой — в нем указано, что хакер получил незаконный доход от продажи данных иностранных банков на сумму 6,68 тыс. рублей, и ни о каких других нелегальных доходах речи не идет.
Александру Ковалеву за тот же период ИФНС №20 предъявила недоимку на сумму 57,28 млн рублей. Общий размер НДФЛ, который осужденный в Москве пермский хакер должен выплатить в бюджет, составляет 89,14 млн рублей, где 29,9 млн рублей — пени, а 2,86 млн рублей — штраф. О Ковалеве известно, что он считался неформальным лидером хакерской группировки и именно он взаимодействовал с бывшим сотрудником ФСБ Царегородцевым и договаривался об их неуязвимости со стороны силовиков. Судя по размеру недоимки, вменяемый ему налоговиками нелегальный доход Ковалева также составил около 400 млн рублей.
Из уголовного дела о взятке от «русских хакеров» Григорию Царегородцеву также известно, что именно Ковалев и Гилев дали показания на контрразведчика, сообщив следствию, что он обещал спасти их от уголовного преследования. Первые 60 млн рублей сотрудник спецслужбы получал от хакеров частями в период с 206 по 2021 год. 100 млн рублей в чемодане Ковалев и Гилев передали 22 января 2022 года, за две недели до своего задержания сотрудниками БСТМ МВД РФ 6 февраля 2022 года.
По словам информированных собеседников журналиста Properm.ru, подобные уголовные дела были возбуждены и в отношении других трех участников группировки «русских хакеров». В ноябре прошлого года апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила без изменений приговор группе русских хакеров в части размера наказания. Обжаловали решение Савёловского суда хакер Александр Ковалев и владелец компании «Гет-Нэт» Артем Зайцев.
По делу о самобанкротстве Зайцева одним из кредиторов проходит ИФНС №20. В реестр включено требование по обязательным платежам в размере 258,6 млн рублей, из них основной долг — 189,48 млн рублей. Таким образом, налоговая вменяет ему самый большой нелегальный доход в хакерской группировке — около 2 млрд рублей. Известно, что ранее Зайцев был судим за неуплату заработной платы сотрудникам своих кафе в Перми — «Покешной», «Фобошной» и других. Также между Ковалевым и Зайцевым был спор о долях в компании «Гет-Нэт» на сумму 65 млн рублей.
В апреле 2024 года в Москве членов группировки «русских хакеров», занимавшихся торговлей данными банковских карт иностранных граждан, признали виновными. Костяк группировки состоял из пермяков, тех же Ковалева и Зайцева, а также сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьева. Налоговых требований по НДФЛ в отношении Быстрых и Соловьева журналисту Properm.ru в открытых данных найти не удалось.
Среди осужденных хакеров был один житель другого региона. Речь идет о гендиректоре кинокомпании «Саратовфильм» Денисе Пачевском. В картотеках судов также нет данных о выдвигаемых к нему требованиях по неуплате НДФЛ.
Хакеры были задержаны в Перми 6 февраля 2022 года, после чего их этапировали в Москву. По месту жительства Ковалева в «Новом центре» в Перми были конфискованы ценности — золотые слитки, крупные суммы денег в рублях и в валюте. В апреле 2024 года Ковалев и Зайцев получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима. Гилева и Соловьева приговорили к срокам наказания (3 года и 3 месяца), в зачет которого пошло время их пребывания в СИЗО. Денис Пачевский и Артем Быстрых приговорены к трем годам и трем месяцам принудительных работ каждый с удержанием 13% из их зарплат в доход государства. Суд, как и требовала того прокуратура, конфисковал в доход государства арестованные ранее иномарки, а также средства на счетах хакеров. Обжаловать приговор хакеры не смогли.