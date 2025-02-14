Пермский аэропорт временно закрыт. Два рейса перенаправлены

Posted 14 февраля, 11:03
Published 14 февраля, 11:03
Modified 14 февраля, 11:05
Updated 14 февраля, 11:05
Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщают в воздушной гавани.
Сегодня в 14:30 самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщат дополнительно, говорят в Большом Савино.
Авиакомпания «ИрАэро» отменила рейс из Перми в Баку. Он должен был состояться 18 февраля.