properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 11:03

Published 14 февраля, 11:03

Modified 14 февраля, 11:05

Updated 14 февраля, 11:05

В пермском аэропорту самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Пермский аэропорт временно закрыт. Два рейса перенаправлены

14 февраля 2025, 11:03
Фото: properm.ru.

В пермском аэропорту самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Сюжет
Аэропорт
В Большом Савино самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщают в воздушной гавани.

Сегодня в 14:30 самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. Об открытии аэропорта сообщат дополнительно, говорят в Большом Савино.

Авиакомпания «ИрАэро» отменила рейс из Перми в Баку. Он должен был состояться 18 февраля.

Читайте также:
У пассажира самолёта из Узбекистана в пермском аэропорту забрали сырВ аэропорту Пермь расширили зону ожиданияВ пермском аэропорту был задержан вылет двух авиалайнеров из-за меток на радарах
#Аэропорт#Пермь#Пермский аэропорт#Аэропорт пермь#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика