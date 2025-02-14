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Posted 14 февраля, 07:07

Published 14 февраля, 07:07

Modified 14 февраля, 07:09

Updated 14 февраля, 07:09

Пермский Дом Мешкова покажет уникальный музыкальный инструмент

Пермский Дом Мешкова покажет уникальный музыкальный инструмент

14 февраля 2025, 07:07
Фото: музей Дом Мешкова.
Пермякам покажут рояль, сделанный на первой на Урале музыкальной фабрике.

В Доме Мешкова завершает работу выставка «Юманов в Перми: первая на Урале музыкальная фабрика», сообщается в соцсетях музея. Здесь представлены предметы из фондов Пермского краеведческого: фото и личные вещи из семейного архива Юмановых, старинные инструменты.

До нашего времени сохранились всего пять инструментов этого производства. В пермской коллекции есть два из них: пианино и рояль. Экскурсия «Юманов в Перми» состоится в субботу 15 февраля в 16 часов. Посетителям покажут единственный известный рояль Юманова. После реставрации в 2014 году он стал центром музыкальной гостиной Дома Мешкова.

Мещанин Дмитрий Юманов занимался изготовлением своей продукции в помещении на улице Торговой (ныне — ул. Советская). Предприниматель выписывал с Кавказа древесину, а из Германии — металлические принадлежности.

Первые два инструмента — рояль и фисгармония — в 1887 году на выставке в Екатеринбурге отмечены серебряной медалью министерства финансов. Фабрика проработала до конца XIX века, пианино Юманова покупали по всей России.

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#Музыка#Урал#Пианино
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