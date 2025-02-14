Пермский Дом Мешкова покажет уникальный музыкальный инструмент

Posted 14 февраля, 07:07
Published 14 февраля, 07:07
Modified 14 февраля, 07:09
Updated 14 февраля, 07:09
В Доме Мешкова завершает работу выставка «Юманов в Перми: первая на Урале музыкальная фабрика», сообщается в соцсетях музея. Здесь представлены предметы из фондов Пермского краеведческого: фото и личные вещи из семейного архива Юмановых, старинные инструменты.
До нашего времени сохранились всего пять инструментов этого производства. В пермской коллекции есть два из них: пианино и рояль. Экскурсия «Юманов в Перми» состоится в субботу 15 февраля в 16 часов. Посетителям покажут единственный известный рояль Юманова. После реставрации в 2014 году он стал центром музыкальной гостиной Дома Мешкова.
Мещанин Дмитрий Юманов занимался изготовлением своей продукции в помещении на улице Торговой (ныне — ул. Советская). Предприниматель выписывал с Кавказа древесину, а из Германии — металлические принадлежности.
Первые два инструмента — рояль и фисгармония — в 1887 году на выставке в Екатеринбурге отмечены серебряной медалью министерства финансов. Фабрика проработала до конца XIX века, пианино Юманова покупали по всей России.