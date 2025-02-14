Пермский Дом Мешкова покажет уникальный музыкальный инструмент

До нашего времени сохранились всего пять инструментов этого производства. В пермской коллекции есть два из них: пианино и рояль. Экскурсия «Юманов в Перми» состоится в субботу 15 февраля в 16 часов. Посетителям покажут единственный известный рояль Юманова. После реставрации в 2014 году он стал центром музыкальной гостиной Дома Мешкова.