Пермский край стал вторым регионом России по темпу роста употребления алкоголя

Posted 14 февраля, 11:53
Published 14 февраля, 11:53
Modified 14 февраля, 11:55
Updated 14 февраля, 11:55
В Пермском крае за год, с декабря 2023 года по декабрь 2024 года на 40% выросло потребление алкоголя на душу населения. Об этом со ссылкой на исследование Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ) сообщает РБК.
В 41 регионе России в декабре 2024 года выросло потребление алкогольной продукции на душу населения относительно декабря 2023 года. Наибольший рост (+43%) зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Пермском крае (+40%) и Тюменской области (+36%).
Кроме того, высокий прирост потребления спиртного на душу населения показали Сахалинская область (+35%) и Ненецкий автономный округ (+34%).
При этом в 44 регионах за тот же период потребление алкогольной продукции снизилось. Больше всего в Башкирии — на 26%, Амурской и Астраханской областях — по 25%, Вологодской области — на 24% — и Ханты-Мансийском автономном округе — на 23%.
В августе 2024 года сообщалось, что потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 2000 года. По итогам июня годовое потребление алкогольной продукции на душу населения составило 7,98 литра. В мае этот показатель был 8,01 литра, а в 2023 году — 8,44 литра, сообщает издание.
На днях правительство Пермского края ограничило продажи спиртных напитков в муниципалитетах в праздничные дни с 8:00 до 23:00. Накануне вышло соответствующее постановление.