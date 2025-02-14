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Posted 14 февраля, 11:53

Published 14 февраля, 11:53

Modified 14 февраля, 11:55

Updated 14 февраля, 11:55

В Пермском крае за 2024 год на 40% выросло количество употребляемого алкоголя

Пермский край стал вторым регионом России по темпу роста употребления алкоголя

14 февраля 2025, 11:53
Фото: 1MI.

В Пермском крае за 2024 год на 40% выросло количество употребляемого алкоголя

Регион вошёл в число 41 субъектов, в которых был отмечен рост потребления горячительных напитков.

В Пермском крае за год, с декабря 2023 года по декабрь 2024 года на 40% выросло потребление алкоголя на душу населения. Об этом со ссылкой на исследование Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОиЗ) сообщает РБК.

В 41 регионе России в декабре 2024 года выросло потребление алкогольной продукции на душу населения относительно декабря 2023 года. Наибольший рост (+43%) зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Пермском крае (+40%) и Тюменской области (+36%).

Кроме того, высокий прирост потребления спиртного на душу населения показали Сахалинская область (+35%) и Ненецкий автономный округ (+34%).

При этом в 44 регионах за тот же период потребление алкогольной продукции снизилось. Больше всего в Башкирии — на 26%, Амурской и Астраханской областях — по 25%, Вологодской области — на 24% — и Ханты-Мансийском автономном округе — на 23%.

В августе 2024 года сообщалось, что потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 2000 года. По итогам июня годовое потребление алкогольной продукции на душу населения составило 7,98 литра. В мае этот показатель был 8,01 литра, а в 2023 году — 8,44 литра, сообщает издание.

На днях правительство Пермского края ограничило продажи спиртных напитков в муниципалитетах в праздничные дни с 8:00 до 23:00. Накануне вышло соответствующее постановление.

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#Общество#Статистика#Алкоголь#Потребление
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